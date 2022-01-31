Названі найнезвичайніші мотоцикли за всі часи: деякі з них дійсно вражають

Названі найнезвичайніші мотоцикли за всі часи: деякі з них дійсно вражають

Більшість мотоциклів з цих добірок дуже важко зустріти на дорозі.

Фанати мотоциклів - це окрема каста любителів техніки. Вони обожнюють своїх улюбленців. І коли бачиш ці рухомі витвори мистецтва - повністю розумієш їхні почуття.

Що цікавого в світі мотоциклів, дізнавались в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Наприклад, електроцикл від компанії Curtiss Motorcycles. Екзотичний дизайн і потужна електрична установка - відкривають нову сторінку в історії моторайдингу. Однак, вершник мусить бути дуже уважним - якщо хоч трохи переборщити з акселератором - ціла гора проблем вам гарантована.

А тепер перейдемо до міні-байка з японським корінням - Honda Z50J Monkey Baja Africa. Найцікавіше те, що його не робили на заводі Honda. Скласти цю машинку міг кожен охочий, просто придбавши комплект деталей від японського виробника. В результаті ви отримували мініатюрну копію легендарної Honda Africa Twin - за помірний цінник.

А це - справжній монстр - Honda CBX Cafe Racer By Motorretro. Найголовніша його фішка – це двигун. Він рядний, на шість циліндрів, та ще й розміщений поперек мотоцикла. Його створили далекого 1970-го року, але дивує він навіть зараз. Мотоцикл має просто шалену вихлопну систему - на хайвеї його чутно за багато кілометрів.

Honda Motocompo - презентували ще 1981-го року, як компактний складаний скутер. Все геніально і просто - їдете на скутері, а за потреби складаєте його та кладете в багажник авто. Свого часу таких мотоциклів було багато, але особливість Motocompo в тому, що його створили під конкретне авто - компакт кар – Honda City. Тепер такі мотоцикли збирають колекціонери.

І наостанок розглянемо електричний мотоцикл MoonBikes. Його головна особливість в тому, що на вигляд – він наче місяцехід. Цей мотоцикл екологічний, потужний та мало важить. На снігу він почувається, наче на чистому асфальті. Люди, що живуть за полярним колом вже оцінили переваги цього незвичайного малюка.

Топ незвичних мотоциклів, котрі точно вразять

Нагадаємо, що українська компанія планує відродити випуск легендарного мопеда.