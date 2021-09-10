Названо десять найбільших проблем, з якими стикаються власники BMW

Попри свою славу, машини німецької марки мають дуже багато дефектів.

BMW славиться виробництвом бездоганних автомобілів, які випромінюють вишуканість, комфорт, стиль, продуктивність та естетику. Будучи одним з найвідоміших німецьких виробників авто у всьому світі, BMW знову і знову доводить своє домінування.

Незважаючи на відзнаки, досягнення та статус преміум-класу, автомобілі стикаються з проблемами, які, здається, усі ігнорують. Як повідомляє сайт HotCars, є багато причин не купувати вживані BMW, але навіть з новими моделями треба бути уважними. Тому, якщо ви розглядаєте можливість придбання машини цього бренду, вам потрібно підготуватися до вирішення деяких із цих поширених проблем.

10. Проблеми з регуляторами вікон

BMW деякий час боролася з удосконаленням віконних регуляторів у деяких моделях. З ними були проблеми через те, що компанія наполегливо встановлює пластикові затискачі регулятора, який часто ламається. І якщо це станеться, ваші вікна не зможуть рухатися вгору та вниз.

У деяких випадках ви можете помітити, що вікно автомобіля рухається дуже повільно. Це є першою ознакою несправності регулятора. На щастя, вирішення цієї проблеми не є дорогим. Ви можете відвідати свого дилера BMW або навіть самостійно розібратися, якщо у вас є необхідні навички.

9. Проблеми з замками дверей

Дверні замки є ще однією з популярною проблемою BMW. Якщо ви вирішили купити вживаний BMW, не забудьте перевірити замки. Ви повинні стати на відстані 3 метрів від автомобіля і натиснути кнопку блокування/розблокування, щоб перевірити, чи правильно зачиняються та відмикаються всі двері.

Також скористайтеся кнопкою на центральній консолі, щоб перевірити всі двері на ту саму проблему. Як правило, один із замків дверей не спрацьовує через несправний привід замка.

8. Помилка системи охолодження

Перегрів не рідкість у BMW, хоча він може ставатися через різні фактори. Деякі елементи системи охолодження компанії мають пластмасову компоненти, які стають крихкими і з часом виходять з ладу. Спричинити це може витік охолоджуючої рідини або несправні водяні насоси. Таким чином, попередження про низький рівень охолоджуючої рідини та високу температуру є знаками, що треба перевірити систему.

В інших випадках до перегріву може призвести несправний термостат. Коли він виходить з ладу в закритому режимі, охолоджуюча рідина не протікає через радіатор, що може призвести до серйозних пошкоджень. Однак моделі з сучасними електронними терморегуляторами зазвичай виходять з ладу, перебуваючи у відкритому положенні. Найкращий спосіб уникнути проблем із системою охолодження – це регулярні перевірки їх стану після проходження 80 тисяч кілометрів.

7. Несправні електричні системи

Протягом багатьох років BMW робила кілька відкликань через несправні електричні системи. У 2013 році довелося повертати і лагодити понад 500 000 автомобілів, а у 2017 році понад 700 000 одиниць було відкликано через ризик пожежі від перегрітої проводки.

Хоча це приклади деяких екстремальних випадків, у різних моделях BMW все одно виявляється несправна електрика. Це може бути ускладнення роботи системи CCC iDrive, несправні автоматичні фари, заклинювання склоочисників, проблеми із системою запалювання, пошкодження ременів генератора, вихід з ладу запобіжника, несправність давачів безпеки акумулятора та пошкодження кабелів.

6. Корозія легкосплавних дисків

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Більшість преміальних BMW мають стильні легкосплавні диски. Вони складаються з легкого алюмінію і пофарбовані блискучим срібним або металевим кольорами. Проте через короткий час вони піддаються корозії.

Іржаві або тріснуті легкосплавні диски можуть призвести до повільного витоку, а іноді й до ризикованого проколу шини, що може стати причиною аварії. Єдиний спосіб уникнути цих наслідків – доглядати за дисками та забезпечувати належне обслуговування коліс та шин.

5. Вібрація керма

Хоча вібрація керма є типовою для BMW, вона може трапитися з будь-яким автомобілем, який має подібну підвіску та гальмівну систему. Тим не менш, до вібрацій керма потрібно ставитися вкрай серйозно, оскільки вони вказують на потенційну небезпеку.

Зокрема, у BMW 3-ї серії під час гальмування можуть виникати вібрації рульового управління, що вказує на проблему з втулками дросельної заслінки. Також це може траплятися через зміщення коліс, зношену передню підвіску, деформовані гальма, пошкоджені колісні диски або погані підшипники коліс.

4. Розрядка акумулятора

В автомобілях BMW також є проблеми з акумулятором, який може несподівано швидко розряджатися. Найпоширенішими причинами цього є залишення увімкненого світла, робота від старого акумулятора, несправні діоди генератора, проблеми з електрикою, а також корозія або розрив з'єднань акумулятора.

Ознаками цього можуть бути проблеми із стартом руху, вимкнене світло або двигун, який запускається, але не може завестись. Іноді це може статися через проїзд на короткі відстані, під час якого використовуються численні аксесуари, що споживають батарею, такі як підігрів сидінь та керма, стереосистеми та фари – все це під час одночасної роботи може розрядити акумулятор. Вирішенням цієї проблеми є коригування звичок водіння та регулярне обслуговування акумулятора.

3. Витік масла

Якщо ви помітили під автомобілем калюжу або дратівливий запах спаленого масла під час руху, існує велика ймовірність того, що у вашого BMW витік масла. Також про це можуть свідчити дим під капотом, шиплячий шум, перегрів та підсвічений індикатор.

Найбільша проблема з витоками масла – це виявлення першопричини. Витік міг статися через прокладку масляного піддону, кришку прокладки клапана, прокладку корпусу масляного фільтра, прокладку кришки ГРМ, задню головну прокладку або зливну пробку. Однак витоки масла частіше трапляються на автомобілях з пробігом понад 96 000 км, отже, після цієї позначки необхідно брати ваш BMW на регулярне обслуговування.

2. Тріск системи VANOS

Система VANOS постійно активно працює і з часом зношується через декілька причин. Вона підлягає заміні приблизно після 80 тисяч кілометрів пробігу. Перші ознаки проблеми з VANOS – це повільна реакція при натисканні на педаль газу, втрата кінських сил і крутного моменту, зниження ходової здатності, нестабільна робота холостого ходу, погана економія палива, повільний холодний пуск і жахливий шум.

Хоча регулярне обслуговування запобігає проблемам VANOS, але в якийсь момент з ним все одно почнуться проблеми.

1. Проблеми з паливним насосом

Паливний насос, безперечно, є одним з найважливіших компонентів автомобіля. З часом деякі деталі паливного насоса зношуються і призводять до витоку палива. Іноді ускладнення виникають через деякі менші частини, які зазвичай залишаються непоміченими.

Окрім зношування, їзда із низьким рівнем пального, брудним або змішаним з водою пальним також може сприяти проблемам з паливним насосом. Ознаки та симптоми, на які слід звернути увагу, включають високу температуру двигуна, застій при високих температурах, розбризкування двигуна, зменшення дальності ходу, ривки, проблеми із запуском та зниження потужності двигуна.

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