Названо ексклюзивні функції Hyundai Ioniq 5, яких немає у Tesla Model Y

Названо ексклюзивні функції Hyundai Ioniq 5, яких немає у Tesla Model Y

Електрокар Ілона Маска дуже добре укомплектований, але дечого йому не вистачає.

Hyundai Ioniq 5 2022 року отримав багато позитивних відгуків від експертів. Крім того, він має багато ексклюзивних функцій.

На YouTube-каналі Cleanerwatt вирішили зробити огляд моделі, порівнявши її з головним конкурентом - Tesla Model Y.

Автомобілі Tesla комплектуються по різному, але вони не пропонують багато додаткових функцій. Хоча це можна вважати і позитивним моментом, оскільки стандартні версії мають більшість найкращих функцій.

На веб-сайті Tesla можна обрати колеса, колір фарби та салону та функцію автопілоту, яка ще, щоправда, не може повністю керувати машиною.

Проте інші технічні функції, які додатково пропонують автовиробники, недоступні для електрокарів Tesla.

У Model Y немає таких функцій, які має Ioniq 5:

800-вольтна архітектура;

Двосторонній бортовий зарядний пристрій;

Head up дисплей;

Apple CarPlay та Android Auto;

Інтелектуальний автоматичний підйомник дверей багажника;

Відкидні передні сидіння;

Закриття панорамного даху;

Передні сидіння з вентиляцією.

Також блогер назвав ще дві бонусні переваги для власників Ioniq 5 - це два роки безкоштовного користування зарядками Electrify America, а також федеральний податковий кредит на електрокар у розмірі 7500 доларів США.

Раніше повідомлялося, що в автомобільному світі з'явився повністю безпілотний електромобіль Hyundai Ioniq 5.

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