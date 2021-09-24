Названо електрокари з найкращим розгоном до "сотні": від найшвидшого до найповільнішого

Названо електрокари з найкращим розгоном до "сотні": від найшвидшого до найповільнішого

На ринку електромобілів майже нема повільних моделей.

Електричні автомобілі стають все швидшими, і деякі моделі можуть досягати фантастичних швидкостей.

На сайті InsideEVs назвали моделі, які найшвидше розганяються до 60 миль/год (97 км/год). Час розгону до "сотні" зазвичай вище на 0,2 секунди.

Найбільш швидшим серед електрокарів є Tesla Model S Plaid, який набирає 97 км/год за 1,99 секунди. За ним йдуть Tesla Model X Plaid та Lucid Air Dream Edition Performance, які роблять це приблизно за 2,5 секунди залежно від специфікацій.

Найбільше у рейтингу приголомшують пікап Rivian R1T та позашляховик Rivian R1S, які прискорюються за 3,0 секунди. Перший – швидший за більшість автомобілів на дорозі. Крім того, він коштує близько 60 000 доларів, що робить його найменш дорогим електромобілем, який розганяється до 97 км/ за 3,0 секунди.

Фахівці зазначили, що в цілому на ринку майже немає повільних електрокарів, і більшість з них набагато швидші, ніж середньостатистичні нові автомобілі з ДВЗ.

insideevs.com

Раніше було названо електрокари, які можуть проїхати найбільше кілометрів на одному заряді.

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