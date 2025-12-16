Названо головну помилку, через яку українці провалюють іспит на водійські права: подробиці

Іспит з водіння / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В Україні існує чимало причин, через які кандидати не складають практичний іспит на отримання водійського посвідчення. Втім, одна помилка трапляється найчастіше та стає серйозною перепоною на шляху до прав.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

За даними МВС, найбільш типовою помилкою є неправильне користування покажчиками повороту. Майбутні водії зазвичай добре знають теорію та дорожні знаки, однак саме неуважність до сигналів повороту призводить до провалу іспиту.

Реклама

У сервісному центрі наголошують, що забутий поворотник — це не лише формальне порушення під час іспиту. Така помилка може становити реальну загрозу життю водія та інших учасників дорожнього руху.

Коли обов’язково потрібно вмикати покажчик повороту

Згідно з пунктом 9.2 Правил дорожнього руху, сигнал повороту необхідно використовувати:

перед початком руху,

під час перестроювання,

перед поворотом або розворотом.

Увімкнений сигнал завчасно інформує інших учасників руху про наміри водія.

У яких ситуаціях кандидати помиляються найчастіше

Найчастіше новачки забувають про поворотники під час:

Реклама

виїзду з місця стоянки або зупинки,

руху заднім ходом,

об’їзду перешкод,

зміни смуги руху,

проїзду перехресть,

зупинки транспортного засобу.

Саме в цих ситуаціях кандидати у водії найчастіше припускаються фатальної помилки та не проходять практичний іспит.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував законопроєкт, що скасує безстрокові посвідчення водія, видані до 2011 року.