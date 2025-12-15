Названо ключові помилки водіїв, які найчастіше призводять до ДТП

Поліція / © Shutterstock

Дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими найчастіше виникають через людський фактор. Серед основних причин — надмірна швидкість, ігнорування правил проїзду перехресть і пішохідних зон, небезпечні маневри, а також керування автомобілем у стані сп’яніння. Дотримання простих, але важливих правил здатне суттєво знизити ризик аварій.

Про це розповіли у патрульній поліції Києва у Telegram.

Контроль швидкості

Рухайтеся з урахуванням дозволеного швидкісного режиму та завжди залишайте достатню дистанцію до інших транспортних засобів. Уникайте різких розгонів і гальмувань. Особливу обережність варто проявляти за несприятливих погодних умов: дощ, сніг, опале листя або ожеледиця значно подовжують гальмівний шлях. У холодний сезон обов’язково використовуйте зимові шини.

Проїзд перехресть

Перехрестя потребують максимальної концентрації. Керуйтеся сигналами світлофорів, жестами регулювальника та дорожніми знаками. Під час повороту водій зобов’язаний пропустити пішоходів і велосипедистів, які рухаються прямо.

Не в’їжджайте на перехрестя, якщо попереду затор — зупинка на ньому створює небезпеку для всіх учасників руху.

Нічний час і обмежена видимість

У темну пору доби або за туману й опадів швидкість слід знижувати заздалегідь, особливо перед пішохідними переходами.

Пішоходам варто обирати добре освітлені маршрути, користуватися світловідбивальними елементами та переходити дорогу лише у визначених місцях, переконавшись, що водій їх помітив.

Небезпечні маневри

Виїзд на зустрічну смугу — один із найризикованіших маневрів, який часто має фатальні наслідки. За можливості від нього слід відмовитися. Якщо ж об’їзд неминучий, виконувати його потрібно лише на прямих ділянках із хорошою оглядовістю.

Зміна смуги руху

Дотримуйтеся дорожньої розмітки та завжди попереджайте інших водіїв про намір змінити смугу за допомогою покажчика повороту. Перевага в русі залишається за тими транспортними засобами, які вже рухаються обраною смугою.

Алкоголь і кермо — несумісні

Керування автомобілем у стані сп’яніння або передача керма нетверезій людині є грубим порушенням закону. Безпечна поїздка потребує ясної свідомості, концентрації та нормального фізичного стану. Якщо ви вживали алкоголь або почуваєтеся зле — скористайтеся таксі чи послугами водія.

Зони біля зупинок

Місця зупинок громадського транспорту — підвищено небезпечні ділянки. Пішоходи часто вибігають на дорогу, намагаючись встигнути на автобус чи тролейбус. Водіям варто зменшувати швидкість ще на під’їзді до таких зон, аби мати час на екстрену реакцію.

Концентрація за кермом

Під час руху вся увага має бути зосереджена на дорозі. Налаштуйте навігатор, дзеркала та інші системи до початку поїздки. Для розмов користуйтеся гучним зв’язком або зупиніться у дозволеному місці, якщо дзвінок терміновий.

Паски безпеки

Згідно з Правилами дорожнього руху України, водій і пасажири зобов’язані користуватися ременями безпеки. Перевезення дітей можливе лише із застосуванням спеціальних утримуючих пристроїв. Пасок безпеки — простий засіб, який рятує життя.

