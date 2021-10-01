Названо кросовери, які можуть проїхати 500 тисяч км без серйозного ремонту

Названо кросовери, які можуть проїхати 500 тисяч км без серйозного ремонту

У списку опинилися п'ять моделей.

Складено рейтинг кросоверів, які можуть проїхати 500 тисяч км без серйозного ремонту.

Про це розповідає UAMotors.

Так, у цьому списку опинилися п'ять моделей чотирьох виробників. Як відомо, більшість автомобілів вимагають капітальний ремонт через 70-150 тисяч км пробігу. Однак деякі моделі можуть обійтися без походу в автосервіс в кілька разів довше.

Відкриває рейтинг BMW X3. Ця баварська модель дійсно є надійною і міцною. Проїхати 500 тисяч км без ремонту можуть екземпляри з рядною "шісткою" з серії М54. А ось агрегати N-серії так добре себе не покажуть – вони здадуться вже через 100 тисяч км.

Далі йде Mitsubishi Outlander. Незважаючи на солідний вік, цю модель можна часто помітити на дорогах. Велику витривалість показують автомобілі з агрегатами 4G63 і 4G69. Високу динаміку двигуни не покажуть, зате порадують витривалістю. Однак варто пам’ятати, що слабким місцем кросовера залишається підвіска.

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На третій сходинці розташувався Toyota RAV4. Краще вибрати модель другого покоління, яке випускалося від 2000 до 2005 роки. Ці машини оснащувалися тільки бензиновими агрегатами, серед яких краще зупинитися на двигунах 1AZ-FE і 2AZ-FE. Вони без проблем проїдуть 500 тисяч км, якщо буде регулярно змінюватися масло. У двигуні його слід міняти кожні 10 тисяч км пробігу, а в коробці передач – кожні 40 тисяч.

Четвертая позиція належить Toyota Highlander. Модель першого покоління 2000-2007 років випуску може протриматися кілька сотень тисяч кілометрів. Найкраще себе показують агрегати з серії 1MZ-FE – 2,4-літрові V6. Варто врахувати, що ці мотори чутливі до якості масла, що заливається.

Замикає список Lexus RX300. За належного догляду машина може показати дивовижну стійкість. Більшість машин обладнано агрегатами 1MZ-FE. Однак ретельно треба стежити не стільки за мотором, скільки за коробкою передач.

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