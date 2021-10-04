Названо найбільш та найменш надійні компактні автомобілі з пробігом

Названо найбільш та найменш надійні компактні автомобілі з пробігом

Для рейтингу опитали власників машин, які молодші п'яти років.

Ринок вживаних автомобілів дуже масштабний, тому серед величезної кількості пропозицій важко визначитися, яку саме машину обрати.

Вирішальним фактором у виборі найкращого авто є надійність. Якщо купити хорошу модель, навряд чи доведеться платити за щось інше, крім витратних матеріалів та обслуговування у міру старіння. Тому на сайті What Car зібрали список із найбільш надійних компактних автомобілів з пробігом.

Вони провели опитування серед 16 000 власників авто, які молодші п'яти років. Автомобілісти розповіли, чи мали проблеми зі своїми машинами за останній рік. На основі свого дослідження експерти створили оцінку надійності, яка вказуватиметься поруч з кожною моделлю.

Отже, найнадійнішою машиною назвали Dacia Sandero (2013-2020 років випуску). Її власники розповіли, що взагалі не мали несправності за останній рік. Також у трійку найкращих потрапили Hyundai i10 (2014-2020) та Suzuki Swift (від 2017).

Водночас найменш надійним автомобілем назвали Ford Fiesta (від 2017). Його власники мали проблеми з більшістю компонентів. Також серед найгірших моделей опинилися Volkswagen Polo (від 2018) та Seat Ibiza (від 2017).

Повний рейтинг найбільш надійних компактних автомобілів з пробігом виглядає так:

1. Dacia Sandero (2013-2020) – 100% у рейтингу надійності;

2. Hyundai i10 (2014-2020) – 99,6% у рейтингу надійності;

3. Suzuki Swift (від 2017) – 99,3% у рейтингу надійності;

4. Hyundai i20 (2015-2020) – 99,0% у рейтингу надійності;

5. Honda Jazz (2015-2020) – 98,1% у рейтингу надійності;

6. Mini Cooper (від 2014) – 96,9% у рейтингу надійності;

(від 2014) – 96,9% у рейтингу надійності; 7. Ford Fiesta (2008-2017) – 95,0% у рейтингу надійності;

8. Volkswagen Up (від 2012) – 94,8% у рейтингу надійності;

9. Renault Clio (2013-2019) – 94,3% у рейтингу надійності;

10. Kia Rio (від 2017) – 94,0% у рейтингу надійності;

11. Kia Picanto (від 2017) – 93,9% у рейтингу надійності;

12. Audi А1 (від 2018) – 92,2% у рейтингу надійності;

13. Skoda Fabia (від 2015) – 91,7% у рейтингу надійності;

(від 2015) – 91,7% у рейтингу надійності; 14. Vauxhall Corsa (2014-2019) – 90,6% у рейтингу надійності;

15. Seat Ibiza (від 2017) – 90,5% у рейтингу надійності;

16. Volkswagen Polo (від 2018) – 80,6% у рейтингу надійності;

17. Ford Fiesta (від 2017) – 74,9% у рейтингу надійності.

Раніше повідомлялося, що британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів 2021 року.

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