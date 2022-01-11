Названо найцікавіші пожежні машини з усього світу: деякі дійсно дивують

Кожен автомобіль по своєму унікальний та цікавий.

Працювати пожежником ще років двісті тому - було щось середнім між самогубством і безглуздістю. Все що було у рятувальників – це пожежний візок та трошки води. З таким обладнанням ви мали рятувати людей і боротися зі стихією. Лише подумайте - аби просто накачати з колонки води, треба було всією вулицею тиснути на механічний насос. А що робити, якщо не хочеш, щоби згорів увесь квартал.

Які цікаві пожежні машини існують, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Нині все геть інакше - пожежі гасять просто фантастичні машини. Такі, наприклад, пожежний Hummer H1. Як то кажуть – все геніальне просте. Інженери узяли шасі від народного позашляховика, встановили на нього бак з водою на 600 літрів і все, у вас готова пожежна машина. А найголовніше - проїде вона будь-де.

Наступний пожежний техно-монстр – I-Van Triller V-Max. Його головна "фішка" - задня поворотна вісь. Ззаду на платформі є невеличка кабіна, в ній сидить оператор, який і керує кормою машини. Це дозволяє величезній пожежці маневрувати на вузьких вулицях міста.

Наступна машина- тиранозавр серед пожежних машин - Big Wind. Це не просто машина - це справжній танк, який на своїй башті має два реактивних двигуни. Все просто – турбіни з винищувача Міг-21 наганяють газоводяну суміш. Саме нею з легкістю гасять дуже серйозні займання. Найчастіше цього пожежного звіра використовували, щоби приборкати вогонь на нафтових свердловинах. І скажімо прямо – в нього це непогано виходило.

А тепер справжня сила та велич технологій в одній машині - Oshkosh Striker 3000. Створили його задля більшої безпеки на аеродромах. Striker має спеціальне обладнання, здатне подавати вогнегасний засіб з шаленою швидкістю в 10 000 літрів за хвилину. А щоби автомобіль швидко дістався до місця пожежі - під капотом у нього “гарчить” турбодизель від Scania на 16.5 літра, потужністю 647 “коней”. Гадаємо, цих цифр достатньо. І саме Oshkosh можна назвати, королем пожежних машин сучасності.

Найкрутіші пожежні машини всіх часів

Нагадаємо, що у США презентували першу в світі електричну пожежну машину, її ціна становить мільйон доларів.