Названо найдорожчі автомобілі, які було придбано через систему Prozorro 2021 року

Названо найдорожчі автомобілі, які було придбано через систему Prozorro 2021 року

Доцільність купівлі таких дорогих авто досить сумнівна.

Щороку держава проводить оновлення автопарку. Найчастіше закупівлю проводять через офіційну систему Prozorro, та навіть це багатьом не заважає витрачати мільйони бюджетних грошей на люксові авто.

Видання Dozorro на своєму офіційному сайті оприлюднила перелік найдорожчих автомобілів, які було закуплено державою 2021 року.

Розпочнемо з Volkswagen Touareg. За нього заплатили з бюджету 1.8 млн грн. Це авто прийняло до себе у “сім’ю” Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Треба зазначити, що авто далеко не у базовій комплектації. Автомобіль має оздоблення натуральним деревом берези Silver Birch, крім цього, у неї шкіряний салон підвищеної якості - Vienna ErgoComfort. Передні сидіння — звісно з масажем та 14-позиційним електрорегулюванням.

Далі ми розглянемо Ford Ranger за 1.9 млн грн. Одразу три подібних пікапи придбало Державне спеціалізоване підприємство “Північна Пуща”. У автомобілів під капотом двигуни – на 2 літри, які видають 213 кінських сил та система повного приводу. Замовник обґрунтовував закупівлю цих авто потребою мати лісопатрульний автомобіль, щоб уникнути загрози пожеж в сільськогосподарських угіддях в Чорнобильській зоні.

Тепер подивимось на Volkswagen t6.1 Multivan за нього, довелося викласти 2.4 млн грн. Служба зовнішньої розвідки України замовила собі два таких автомобілі. Вони мають дизельний двигун – на 2 літри, потужністю 199 кінських сил та повний привід. Комплектація авто звісно повна і має дуже багато опцій.

Позашляховики також популярні, ось, наприклад - Toyota Land Cruiser 300 за 2.8 млн грн. ПрАТ «Укргідроенерго» придбав собі такий автомобіль для «Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС». Автомобіль тільки нещодавно представили на ринку, а він вже замовлений можновладцями. Таке авто звісно має повну комплектацію та двигун – на 3.4 літра потужністю 415 кінських сил.

Ну і переможець цього топу - Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE, який коштує 3.3 млн грн. Цей люксовий мінівен придбали для автопідприємства з обслуговування Одеської обласної ради та обласної державної адміністрації. Має він звичайний дизельний двигун – на 2 літри потужністю 238 кінських сил. Та ось всередині все за вищим класом: салон оздоблено шкірою “наппа”, аудіосистема преміум Burmester і ще багато іншого.

Про такі авто більшість українців можуть лише мріяти, але вже у цьому році вони будуть виконувати різні завдання для державних установ.

Нагадаємо про те, які автомобілі було придбано державою через систему Prozorro 2021 року.