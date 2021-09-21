Названо найкращі компактні позашляховики 2021 року

У цьому сегменті особливо добрі авто роблять японські виробники.

Компактні позашляховики тепер є найкращим вибором для сімей, хоча через свою популярність їх купляють значно ширші кола людей.

Зараз на ринку дуже багато моделей цього сегменті, і важко зрозуміти, який із них може бути найкращим. Тому на сайті autoblog назвали авто 2021 року, які мають значні переваги над своїми конкурентами.

Associated Press

Honda CR-V

Honda CR-V має величезну вантажопідйомність, об'ємні задні сидіння, потужні та ефективні двигуни, добре збалансовану динаміку руху, конкурентоспроможні ціни та особливості, високі рейтинги безпеки та вважається надійним.

Через стільки переваг неважко зрозуміти, чому він продовжує залишатися бестселером для переважної більшості покупців компактних позашляховиків, а особливо сімей. Хоча декому він може здатися нудним через його вигляд та керування.

Associated Press

Mazda CX-5

В основному, Mazda CX-5 кращий в тих областях, в яких слабий CR-V: стиль і задоволення від водіння. Його можна вважати альтернативою розкішним компактним позашляховикам. Він має елегантний спортивного дизайн та гарний інтер'єр.

За кермом CX-5 вражає захоплюючими манерами водіння, які можна зазвичай відчути у бюджетних Porsche. Крім того, його наявний двигун з турбонаддувом навіть має більшу потужність, ніж у кількох моделей класу люкс подібного розміру. Водночас автомобіль не має стільки пасажирського чи вантажного простору, як CR-V або RAV4, тому він підійде не всім.

newsroom.toyota.co

Toyota RAV4

Toyota RAV4 має більше пасажирського та вантажного простору, ніж більшість. Він зручний і напрочуд чуйний за кермом. Його інтер’єр добре побудований з якісних матеріалів і має зручний для користувача контроль. А його ціна та надійність під час перепродажу мають бути кращими, ніж у майже всіх автомобілів.

Остання версія позашляховика виділяється ще більше, пропонуючи безпрецедентну різноманітність моделей. Від простих варіантів RAV4 LE або XLE можна дійти до більш надійних Adventure та TRD Off-Road, або до спортивного XSE Hybrid та Prime. Останній особливо важливий, оскільки доступний, як плагін-гібрид.

Нагадаємо, що раніше було названо "правильні" позашляховики із запасним колесом на задніх дверях.

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