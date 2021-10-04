Названо найкращі нові позашляховики до 25 тисяч доларів: топ-5 моделей

Список із автомобілів 2022 модельного року.

Позашляховики є одними з найбільш затребуваних автомобілів на ринку. Вони мають різні форми та характеристики, що дозволяє їх використовувати для різних потреб.

Цей сегмент продовжує розширюватися, а автовиробники щодня створюють новинки та модернізують дизайн. На сайті HotCars назвали найкращі нові позашляховики, які коштують до 25 тисяч доларів.

Chevrolet Trax – 22 595 доларів

media.chevrolet.com

Chevrolet Trax 2022 року – це доступний компактний позашляховик з практичною пасажирською та вантажною зоною, розширеними функціями безпеки та повним приводом. П’ятимісний автомобіль поставляється у двох комплектаціях – найпопулярнішою є LT FWD.

1,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом – єдиний доступний силовий агрегат, і він поставляється з шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Нова модель отримає той самий двигун, але з 155 кінськими силами. У попередника було 138 к.с.

Hyundai Kona – 22 375 доларів

Hyundai

Hyundai подарував Kona оновлений зовнішній вигляд і інтер'єр на 2022 рік: він став більш драматичним, ніж модель 2021 року. Бензиновий силовий агрегат лишили без змін, але додали привабливий новий стиль, оновлений салон та нові функції безпеки.

П’ятимісний автомобіль поставляється в чотирьох комплектаціях з повним приводом у вигляді опції. Найпопулярніша версія – SEL FWD, яка оснащена 2,0-літровим двигуном I4. На вибір доступно декілька агрегатів, серед яких один з турбонаддувом. Також Kona має оновлену підвіску та чуйне кермо, що ще більше покращує досвід водіння.

Volkswagen Taos – 24 190 доларів

Вікіпедія

З абсолютно новим Volkswagen Taos 2022 року VW поповнює свою лінійку позашляховиків новою моделлю, яка отримала хороший стиль, багато внутрішнього простору та чудову керованість. Це п'ятимісний автомобіль, який поставляється в трьох комплектаціях, найпопулярніша версія – S FWD.

Під капотом субкомпактний кросовер оснащений новим 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном VW з турбонаддувом, який видає пристойні 158 кінських сил. Taos є чудовим міським транспортним засобом і однаково комфортний на відкритій дорозі завдяки плавній їзді та точному керуванню.

Chevrolet Trailblazer – 22 795 доларів

media.chevrolet.com

Chevrolet Trailblazer 2022 року – один з останніх учасників зростаючого класу компактних кросоверів, який має кілька хороших якостей. Серед них – силовий агрегат об'ємом 1,3 літра та підвіска, що забезпечує комфортну і впевнену їзду.

Крім того, інтер’єр має привабливий стиль і добре оснащений сучасними технологічними компонентами. У нього також є пристойна кількість простору для пасажирів і вантажу на задньому сидінні.

Hyundai Venue – 20 125 доларів

motor1.com

Hyundai є одним з автовиробників, які охоплюють усі сфери ринку. Тож не дивно, що він пропонує дві моделі в сегменті компактних позашляховиків – Kona та Venue. Останній має унікальний стиль і призначений для водіїв, які шукають практичний і доступний автомобіль.

Найменший позашляховик Hyundai має конкурентоспроможну економію палива та сучасні функції безпеки водія. Також він отримав тривалу стандартну гарантію на 10 років/160 000 кілометрів на силовий агрегат.

Раніше повідомлялося, що було названо кросовери, які можуть проїхати 500 тисяч км без серйозного ремонту.

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