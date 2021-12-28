Названо найпопулярніші автомобільні кольори 2021 року

Вже 10 років поспіль лідером стає білий колір.

Американська компанія з поставки автомобільної фарби Axalta Coating Systems, провела дослідження найпопулярніших кольорів для авто.

Лідерство цього топу вже 10 років утримує – білий колір. Та тенденції потроху змінюються і йому на п’яти вже наступає сірий колір. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

В білий колір пофарбовано 35% всіх нових автомобілів. Однакові долі у 19% мають - чорні та сірі авто. Четверте та п’яте місце зайняли срібна та синя фарба, вони набрали 9 та 8%.

Найбільшу популярність білий колір мав у 2017 році, тоді в нього було пофарбовано 39% всіх нових автомобілів світу. В цьому році він втратив 3%, а на найбільшому автомобільному ринку Китаю – всі 7%.

Саме Європа стала єдиним регіоном, де на першому місці автомобілі з сірим кольором кузова з показником 27%. Срібні автомобілі більше популярні в Південній Америці, а чорні знову ж таки у Європі, з показником у 22%. Також, європейські люксові автомобілі покупці найчастіше замовляють у чорному кольорі. Червоних автомобілів більше в Північній Америці.

Україна також підхопила “сіру лихоманку”, нові автомобілі частіше замовляють саме такого кольору. Він виглядає більш дорога та придає особливого шарму авто.

Нагадаємо, що експерти розповіли, що буде з імпортом машин із пробігом в Україні 2022 року