Названо найпопулярніший автомобіль європейського ринку за підсумками 2021 року

Бестселер розійшовся у кількості понад 200 тисяч екземплярів.

Визначився найпопулярніший автомобіль на ринку Європи за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє JATO Dynamics, передає Marca.

Так, бестселером минулого року став хетчбек Volkswagen Golf. Зазначається, що ця модель 2021 року розійшлася в кількості 205 408 реалізованих машин (-27,9%).

Таким чином, VW Golf утримує це звання від 2008 року. Утім, від того часу його ринкова частка скоротилася майже вдвічі, до 1,75%, зазначають у дослідницькій компанії JATO Dynamics. Це пов’язано як із посиленням конкуренції в умовах загального дефіциту, так і з відсутністю електричної версії Golf, через що шанувальники Volkswagen все частіше стали обирати модель ID.3.

Друге місце посів Peugeot 208, чиї продажі склали 196 869 автомобілів (-1,1%). Третій результат показав Dacia Sandero – реалізація цієї моделі збільшилася на 16,9% – до 196 792 одиниць. Далі йде Renault Clio, на якому зупинили свій вибір 196 243 європейських покупців (-21,1%). Замикає п’ятірку лідерів цього разу Peugeot 2008, що розійшовся тиражем 194 653 екземпляри (+24,4%).

До топ-10 моделей, що найбільше продаються в Європі, також увійшли Volkswagen T-Roc (186 644, +17,1%), Toyota Yaris (182 590, +1,3%), Opel/Vauxhall Corsa (180 643, -8,7%), Fiat 500 (174 739, +24%) та Citroen C3 (159 302, +7%).

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