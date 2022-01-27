Названо найпопулярніший електромобіль на ринку Європи 2021 року

Популярність "зеленого" сегменту зросла на 19%.

Стало відомо, який електрокар став найпопулярнішим на європейському ринку за підсумками 2021 року.

Як повідомляє Bloomberg, ним виявився Tesla Model 3.

Згідно з дослідженням від JATO Dynamics, ця модель зуміла обійти деяких конкурентів і піднялася на 17 місце загального рейтингу популярності. Водночас частка ринку електромобілів 2021 року в регіоні зросла до 19%, незважаючи на вплив коронавірусу та глобальну нестачу напівпровідникової продукції.

Американський електромобіль потіснив Renault Zoe із першого місця серед "електричок". Model 3 також обігнала деякі традиційно популярні моделі в регіоні, такі як позашляховики VW Tiguan та Peugeot 3008, і посіла 17-те місце у загальному рейтингу порівняно з 41-м 2020 року.

Стрімке зростання продажу електромобілів Tesla відбулося на тлі падіння колишніх фаворитів, серед яких найбільше помітно знизилася популярність Volkswagen Golf. Запущений 2020 року електричний Volkswagen ID.3 не зміг повторити успіх Tesla і зайняв лише 53 місце у рейтингу популярності. Загальний обсяг ринку у звітному періоді скоротився до 11,8 млн автомобілів, що є найнижчим показником від 1985 року.

У JATO Dynamics зазначили, що великі автовиробники, такі як Volkswagen та Stellantis, витрачають мільярди доларів на розробку та випуск гібридних та електричних авто, а споживачі добре реагують на щедрі субсидії, які надаються владою різних країн для прискорення переходу на екологічно чистий транспорт. Фахівці Jato вважають, що 2022 року електромобілі в Європі обженуть за рівнем продажів авто з ДВЗ.

Також відзначається поява на ринку нових претендентів та посилення старих гравців. Наприклад, південнокорейська Hyundai разом із дочірньою компанією KIA збільшила свою частку в регіоні на два відсоткові пункти, до 8,6% 2021 року. Досягти цього вдалося завдяки лінійці позашляховиків та авто на електричній тязі.

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