Названо п'ять американських автомобілів, які проїдуть понад 320 тисяч км

Список із дуже надійних моделей, які не підведуть.

Для автомобілістів важливо, щоб їхні машини їздили довго і без поломок. Тому потрібно обирати собі надійне авто.

Американські виробники вміють робити не тільки потужні автомобілі, але й такі, що можуть проїхати без проблем понад 320 тисяч кілометрів. Сайт HotCars зібрав список із саме таких моделей.

Вікіпедія

Ford Crown Victoria

Ford Crown Victoria - це автомобіль, який багатьом знайомий. В США його використовують у поліції та таксі, і він сумлінно проїжджає величезну кількість годин, необхідних на ці роботи. Це свідчить про те, наскільки надійна ця модель.

Так, ця машина виглядає досить нудно. Однак люди все одно купляють вживані авто, які все ще працюють і їздять зовсім як нові. Це незважаючи на пробіг понад 320 тисяч км. Навіть у такому стані Crown Victoria може проїхати ще багато кілометрів.

Lincoln Navigator

Lincoln Navigator - це дуже надійний позашляховик, який ще й стильний. Він має один з найелегантніших інтер'єрів серед позашляховиків. Під його капотом встановлений двигун V6 з двома турбінами потужністю 450 к.с. Цей силовий агрегат поєднується з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач, яка потім передає живлення системі із заднім або повним приводом.

Navigator виготовлений з алюмінію. Стандартно він постачається з підігрівом сидінь, салоном з натурального дерева, цифровою панеллю приладів і 20-дюймовими колесами.

Ford Escape Hybrid

Виробництво Ford Escape розпочалося в 2001 році, а вже через чотири роки був випущений гібрид. Це сталося через те, що компанія почала прагнути створювати більш екологічні автомобілі.

Модель не могла похвалитися потужними електричними силовими агрегатами, але з часом вона довела свою міцність. Її використовували навіть у таксі Нью-Йорка. Перші вісімнадцять вироблених гібридів Ford Escape за перші півтора рока змогли подолали понад 281 000 км.

Chevrolet Impala

Нова модель Chevrolet Impala комплектується 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 197 к.с. За бажанням можна вибрати 3,6-літровий агрегат V6 з дистанційним запуском. Вони поєднані з шестиступеневою автоматичною коробкою передач, яка передає живлення на передні колеса.

Цей автомобіль також має економний розхід пального, гарний дизайн та місткий салон. Крім того, він дуже зручний та комфортний завдяки точці доступу Wi-Fi та 8-дюймовій інформаційно-розважальній системі з сенсорним екраном.

Ford F-150

Ford F-150 - дуже популярний пікап, а всі його особливості і так всі знають. Протягом багатьох років це був найбільш продаваний автомобіль в Америці. Крім того, його цінують за виняткову прохідність бездоріжжям, велику вантажопідйомність та багато простору у салоні.

Це дуже хороший позашляховик, але не зважаючи на це, F-150 також дуже плавний на звичайній дорозі. Єдиний його мінус у тому, що його часто викрадають.

Раніше повідомлялося, що британці склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання