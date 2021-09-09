Названо п'ять способів, як правильно розрахувати бюджет на купівлю автомобіля

Потрібно звертати увагу на декілька факторів.

Названо основні та водночас прості способи того, як правильно розрахувати бюджет в разі купівлі нового автомобіля.

Повна вартість автомобіля – це набагато більше, ніж рекомендована роздрібна ціна, яка зазначена на сайті автовиробника. Це особливо актуально зараз, в період гострого дефіциту автомобілів. Зараз дилери дуже сильно задирають ціни на машини.

Повна вартість машини - це та сума, яку перекачано з твоєї кишені. Ця сума буде включати:

додаткове обладнання;

страхування;

всілякі фінансові послуги;

продовжену гарантію;

вартість постановки на облік.

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Якщо ви збираєтеся брати авто в кредит, тоді необхідно розрахувати щомісячні платежі які ви можеш собі дозволити. Термін кредиту, відсоткова ставка і початковий внесок впливатимуть на щомісячний платіж. Фінансові аналітики рекомендують не брати кредит більше ніж на три роки, платіж по кредиту не повинен становити більше ніж 25% від вашого заробітку.

Чим більше ви можете виділити на свій початковий внесок, тим менше буде ваш щомісячний рахунок – тим менше ви переплатите банку. В автосалоні вас будуть дуже сильно вмовляти купити комплектацію подорожче, оформити додаткове обладнання в кредит. Але, не потрібно дослухатися до всього того, що говорять в автосалонах.

Якщо у вас наразі багато боргів і ви не хочете занадто сильно збільшувати навантаження на свій бюджет, тобто просте правило під назвою 36%.

Так, на думку фінансових аналітиків, найкраще витрачати не більше 36% щомісячного доходу сім’ї на обслуговування боргу. Складіть список всіх своїх щомісячних виплат по боргах, включаючи кредит на житло, кредитні карти і споживчі кредити. Після того, як ви їх порахуєте, вирахуйте цю суму з 36% свого доходу, щоб визначити, скільки можете реально витратити на покупку авто.

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Ситуація у кожної людини різна, тому тільки ви можете порахувати свій бюджет правильно. Використовуйте калькулятори – їх багато в Інтернеті. Калькулятор автокредитування також може допомогти вам знайти ідеальну вартість авто, виходячи з того, скільки особисто ви можете дозволити собі витрачати кожен місяць.

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