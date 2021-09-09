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Названо п'ять способів, як правильно розрахувати бюджет на купівлю автомобіля

Названо п'ять способів, як правильно розрахувати бюджет на купівлю автомобіля

Associated Press

Потрібно звертати увагу на декілька факторів.

Названо основні та водночас прості способи того, як правильно розрахувати бюджет в разі купівлі нового автомобіля.

Повна вартість автомобіля – це набагато більше, ніж рекомендована роздрібна ціна, яка зазначена на сайті автовиробника. Це особливо актуально зараз, в період гострого дефіциту автомобілів. Зараз дилери дуже сильно задирають ціни на машини.

Повна вартість машини - це та сума, яку перекачано з твоєї кишені. Ця сума буде включати:

  • додаткове обладнання;
  • страхування;
  • всілякі фінансові послуги;
  • продовжену гарантію;
  • вартість постановки на облік.

Якщо ви збираєтеся брати авто в кредит, тоді необхідно розрахувати щомісячні платежі які ви можеш собі дозволити. Термін кредиту, відсоткова ставка і початковий внесок впливатимуть на щомісячний платіж. Фінансові аналітики рекомендують не брати кредит більше ніж на три роки, платіж по кредиту не повинен становити більше ніж 25% від вашого заробітку.

Чим більше ви можете виділити на свій початковий внесок, тим менше буде ваш щомісячний рахунок – тим менше ви переплатите банку. В автосалоні вас будуть дуже сильно вмовляти купити комплектацію подорожче, оформити додаткове обладнання в кредит. Але, не потрібно дослухатися до всього того, що говорять в автосалонах.

Якщо у вас наразі багато боргів і ви не хочете занадто сильно збільшувати навантаження на свій бюджет, тобто просте правило під назвою 36%.

Так, на думку фінансових аналітиків, найкраще витрачати не більше 36% щомісячного доходу сім’ї на обслуговування боргу. Складіть список всіх своїх щомісячних виплат по боргах, включаючи кредит на житло, кредитні карти і споживчі кредити. Після того, як ви їх порахуєте, вирахуйте цю суму з 36% свого доходу, щоб визначити, скільки можете реально витратити на покупку авто.

Ситуація у кожної людини різна, тому тільки ви можете порахувати свій бюджет правильно. Використовуйте калькулятори – їх багато в Інтернеті. Калькулятор автокредитування також може допомогти вам знайти ідеальну вартість авто, виходячи з того, скільки особисто ви можете дозволити собі витрачати кожен місяць.

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