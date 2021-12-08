Названо позашляховики з найменшою витратою пального

Реальне тестування показало, що автомобілі не на стільки економні, як про них розповідають маркетологи.

Автовиробники коли презентують сучасний автомобіль завжди намагаються показати його з найкращого боку. Одним з важливих показників є – витрата пального. Для того, щоб авто було привабливішим в очах покупця, маркетологи трохи прикрашають можливості свого продукту. Тестування проводяться в ідеальних умовах, з високоефективним пальним та на рівнесенькій дорозі. Тож не дивно, що в реальному житті ці показники неактуальні.

Видання What Car? провело власне тестування та дізналося реальну витрату пального найпопулярніших позашляховиків.

Під приціл журналістів потрапили 10 позашляховиків:

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid – це авто може проїхати 74 кілометри на 3.78 літра пального. Такого помірного апетиту вдалося досягти завдяки новій гібридній установці. Ще одним з плюсів є – практичний інтер’єр та гарантія на 7 років.

Mercedes GLA 220d – тут показники лише трошки цікавіші: 75 кілометрів на 3.78 літра пального. Потужний та м’який дизельний двигун дуже непоганий вибір для міста та подорожей.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Цей малюк також зможе проїхати 75 кілометрів витративши 3.78 літра пального. Цей автомобіль ідеально підходить для молодих сімей, надійний двигун та непогана функціональність салону – роблять свою справу.

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid. Маємо той самий показник - 75 кілометрів на 3.78 літра пального. Та треба зазначити двигун у Suzuki досить потужний і приємний. Тож така витрата пального більш ніж виправдана.

Peugeot 2008 1.2 Puretech 130. Нарешті ми відірвались від попередників, але не далеко. На 3.78 літра пального Peugeot 2008 зможе проїхати 76 кілометрів. Краще обирати автомобіль саме з двигуном 1.2, адже він має гарну віддачу на низьких обертах та потужність у 128 кінських сил.

Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid. Знову 76 кілометрів при витраті 3.78 літра пального. Завдяки низькому рівню викидів CO2 у цій гібридній версії та непогану базову комплектацію Hyundai Kona може порадувати багатьох водіїв.

Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid. Показник також ідентичний, все ті самі 76 кілометрів. Але тут вже працює двигун на 2 літри, якому допомагає електрична установка, тож автомобіль їде значно веселіше.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid. Цей красень зможе протягнути 78 кілометрів витративши на це 3.78 літра пального. Головна перевага цього авто – це маленькі витрати на експлуатацію. Надійний двигун та ходова частина чарують водіїв.

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid. Малюк від Suzuki вже презентував більш серйозний показник – 96 кілометрів на 3,78 літра пального. Звісно за економію потрібно платити – двигун на 1.2 літра має всього 82 кінські сили, але для міста цього більш ніж достатньо.

Toyota Yaris Cross 1.5. Цей автомобіль став нашим переможцем з показником – 97 кілометрів на 3,78 літра пального. Двигун на 1.5 літра працює з електричною установкою та дарує водію комфортне пересування вулицями міста. Коли треба проїхатися трасою, Toyota Yaris Cross також не осоромиться.

Тепер, ви без проблем зможете підібрати автомобіль під свій гаманець та не у вас не буде неприємних сюрпризів.

Нагадаємо, що нещодавно назвали, який реальний пробіг на трасі у популярних електрокарів.