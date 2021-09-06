Названо "правильні" позашляховики з запасним колесом на задніх дверях

У списку опинилися чотири моделі.

Складено рейтинг "правильних" позашляховиків із запасним колесом на задніх дверях.

Зазначимо, що до цього списку потрапили чотири моделі, передає Твоя Машина.

Зараз дуже рідко можна зустріти автомобілі, у яких "запаска" кріпиться до дверей багажника. Розміщення запасного колеса на задніх дверях має як плюси, так і мінуси. Наприклад, така запаска легкодоступна, тому колесо можна швидко замінити. Однак погіршується огляд, а також місця кріплення відсіку для запаски до задніх дверей можуть стати вогнищами корозії.

Одним з позашляховиків, який має запасне колесо на задніх дверях, став LADA Niva Travel. Модель представлена ​​в двох комплектаціях: Classic і Luxe Off-Road. Машина оснащена 1,7-літровим 4-циліндровим 16-клапанним мотором потужністю 80 л.с. і 127 Нм. До нього йде 5-ступінчаста МКПП з повним приводом.

На другому місці УАЗ "Хантер", який має чотири рівня оснащення. Під капотом встановлений мотор ЗМЗ потужністю 134,6 л.с. і 217 Нм, до якого йде 5-ступінчаста “механіка” і повний привід "part-time".

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Третє місце посів Mercedes-Benz G-Class. Модифікація G350 d оснащена рядним 3,0-літровим 249-сильним дизелем, а топова версія AMG G 63 – мотором на 585 к.с. Коробка передач – 9-ступінчастий “автомат”, привід – повний.

Замикає рейтинг Land Rover Defender. Є три мотори на вибір: 2,0-літровий дизель на 200 к.с., 3,0-літровий дизель потужністю 249 к.с. і 3,0-літровий бензиновий потужністю 400 к.с.

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