Названо типові помилки водіїв, які "вбивають" акумуляторну батарею

В основі всіх помилок – розслаблена впевненість, що в теплу пору року акумулятору нічого не загрожує.

Складено список типових помилок автомобілістів, які можуть спричинити до серйозного пошкодження акумулятора в машині.

Буває так, що всі споживачі вимкнені, а батарея все одно розряджається. Значить, є несправні компоненти (наприклад, склоочисники, які завмирають на півдорозі до паркувального положення).

Терміново шукаємо винуватця витоку – беремо тестер і заміряємо струм споживання в стані паркування. Норма – кілька десятків міліампер. А ось якщо рахунок іде на сотні міліампер і вище, в наявності несправність.

Важливо: неправильно встановлена "автомузика" або автосигналізація теж здатні "висмоктувати" неабияку кількість ампергодин.

Винні можуть бути і несправний генератор, ремінь, який прослизає і брудні контакти – варіантів багато. У будь-якому випадку, якщо батарея постійно залишається недозаряженою, в ній прогресують процеси сульфатації – на електродах осідають кристали сульфату свинцю. Така АКБ прослужить недовго навіть в теплу пору року. Власник може відчути недобре не тільки в разі "важкого" запуску двигуна, але і за іншими ознаками: наприклад, за тьмяним світлом фар.

Додаткове обладнання, кілька одночасно підключених до "мультимедійки" гаджетів вже підвищують навантаження на мережу.

Екзотичний спосіб згубити батарею – підключення до бортмережі машини потужних мережевих споживачів: мікрохвильовки, пилососа, чайника. З цією метою багато хто купує інвертор, який обіцяє видавати кіловатні потужності. Видати-то він видасть, але його вхідний струм за потужності, наприклад, 1 500 Вт складе приблизно 130 А. У такому режимі батарея потримається хвилини півтори, не довше. Тому завжди заводьте двигун, коли підключаєте потужний споживач.

Багато сучасних автомобілів обладнані опцією "старт-стоп". Сама по собі вона нешкідлива, але вимагає АКБ з технологією AGM. Однак багато власників в разі зміні батареї воліють встановити звичайну – вона дешевша. Але проста батарея в такому режимі довго не протягне: постійні глибокі розряди їй не перенести.

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Напруга під час вимкненого мотору за повністю зарядженої АКБ має становити 12,6 – 12,7 В. Якщо вийде 12,3 В або нижче, то батарея явно недозаряджена. Треба спробувати її зарядити і поспостерігати за подальшою поведінкою. Якщо ж напруга впала нижче 10,5 В, то це – зовсім глибокий розряд, який здатна пережити далеко не кожна батарея. Важливо: виміри треба проводити через кілька годин після зупинки двигуна, інакше показники виявляться завищеними.

В середньому сучасні свинцево-кислотні батареї служать 4-5 років. Іноді й довше – років 8-10, зазвичай на машинах з малими пробігами. Пік відмов доводиться, звичайно ж, на морозний час року – цьому сприяють і зріджене мастило або, наприклад, безліч задіяних енергоспоживачів. А ось вихід з ладу влітку зазвичай спровокований самим власником автівки.

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