Названо ТОП-10 найпопулярніших авто на ринку Китаю

Переможцем на автомобільному ринку Китаю стала Toyota Corolla.
Китайський авторинок дуже жвавий та великий, тому автомобільні бестселери постійно змінюються.
Нещодавно на Instagram-сторінці аналітичного видання Fiatgroupworld виклали ТОП-10 популярних автомобілів на ринку Китаю.
Розпочинає його досить надійний Volkswagen Bora. Таких авто було продано 265.884 штук. Це на 20% менше ніж минулого року. Ці машини надійні та не багато коштують, тому їх і люблять.
Тепер перейдемо до Buick Excelle GT. Їх продали 271.791 авто. В цей раз – це менше на 12% ніж минулого року. Невеликий седан має приємний дизайн та багато корисних опцій, що дуже люблять китайці.
Далі популярний у світі кросовер – Toyota RAV4. Тут продажі вже більші – 350.644, що на 24% більше ніж минулого року. Надійний кросовер дуже подобається китайським водіям.
Honda HR-V продалася тиражом у 358.853 автомобіля, що на 13 відсотків більше ніж минулого року. Ці автомобілі також надійні, але коштують трохи дешевше ніж Toyota RAV4.
Також, китайці не цураються і вітчизняних авто. Наприклад, Haval Н6 продали за 2021 рік у кількості 360.074, це на 5% більше ніж минулого року. Тут вже за помірний цінник автомобіліст отримує непоганий дизайн та багато опцій.
Ще один вітчизняний автомобіль – Wuling Hongguang Mini. Їх продали 390.099 авто, продажі зросли на рекордні 238%. Це дуже цікавий та невеликий сітікар на якому зручно пересуватись вулицями великих мегаполісів.
Honda CR-V – 400.538 автомобілів, але продажі цього авто впали на 5%. Цей кросовер вже більший за габаритами, він ідеально підходить для великої родини.
Ось ми і підійшли до трійці переможців. Її відкриває Volkswagen Lavida з результатом у 429.432 продажів. Це на 4% менше ніж раніше. Такі седани дуже поважають в службах таксі та каршерінгу.
На другому місці – Nissan Sylphy, яких продали 515.528 авто. Цей результат на 7% менше. Автомобіль надійний, дешевий в обслуговуванні та має усі необхідні функції.
І наш лідер – Toyota Corolla. Цих автомобілів продали 546.012, що на 13% менше ніж торік. Тут вже все просто, авто надійне, гарне та функціональне. Можна просто заливати бензин та їздити без проблем.
Нагадаємо, що нещодавно названі найгірші автомобілі, які можна придбати на аукціоні у США.