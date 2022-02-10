Названо ТОП-10 найпопулярніших авто на ринку Китаю

Переможцем на автомобільному ринку Китаю стала Toyota Corolla.

Китайський авторинок дуже жвавий та великий, тому автомобільні бестселери постійно змінюються.

Нещодавно на Instagram-сторінці аналітичного видання Fiatgroupworld виклали ТОП-10 популярних автомобілів на ринку Китаю.

Розпочинає його досить надійний Volkswagen Bora. Таких авто було продано 265.884 штук. Це на 20% менше ніж минулого року. Ці машини надійні та не багато коштують, тому їх і люблять.

Тепер перейдемо до Buick Excelle GT. Їх продали 271.791 авто. В цей раз – це менше на 12% ніж минулого року. Невеликий седан має приємний дизайн та багато корисних опцій, що дуже люблять китайці.

Далі популярний у світі кросовер – Toyota RAV4. Тут продажі вже більші – 350.644, що на 24% більше ніж минулого року. Надійний кросовер дуже подобається китайським водіям.

Honda HR-V продалася тиражом у 358.853 автомобіля, що на 13 відсотків більше ніж минулого року. Ці автомобілі також надійні, але коштують трохи дешевше ніж Toyota RAV4.

Також, китайці не цураються і вітчизняних авто. Наприклад, Haval Н6 продали за 2021 рік у кількості 360.074, це на 5% більше ніж минулого року. Тут вже за помірний цінник автомобіліст отримує непоганий дизайн та багато опцій.

Ще один вітчизняний автомобіль – Wuling Hongguang Mini. Їх продали 390.099 авто, продажі зросли на рекордні 238%. Це дуже цікавий та невеликий сітікар на якому зручно пересуватись вулицями великих мегаполісів.

Honda CR-V – 400.538 автомобілів, але продажі цього авто впали на 5%. Цей кросовер вже більший за габаритами, він ідеально підходить для великої родини.

Ось ми і підійшли до трійці переможців. Її відкриває Volkswagen Lavida з результатом у 429.432 продажів. Це на 4% менше ніж раніше. Такі седани дуже поважають в службах таксі та каршерінгу.

На другому місці – Nissan Sylphy, яких продали 515.528 авто. Цей результат на 7% менше. Автомобіль надійний, дешевий в обслуговуванні та має усі необхідні функції.

І наш лідер – Toyota Corolla. Цих автомобілів продали 546.012, що на 13% менше ніж торік. Тут вже все просто, авто надійне, гарне та функціональне. Можна просто заливати бензин та їздити без проблем.

https://www.instagram.com/p/CZs1tXXqn5R/

Нагадаємо, що нещодавно названі найгірші автомобілі, які можна придбати на аукціоні у США.