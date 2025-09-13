Не дай "прилипнути": як правильно користуватися ручником взимку

Стоянкове гальмо / Фото: uamotors.com.ua

У мережі часто поширюються міфи та сумнівні поради щодо використання гальма стоянки взимку, особливо під час нічного паркування. Автоінструктори пояснюють, що більшість цих застережень не мають технічного підґрунтя, а радше пов’язані з неправильними звичками самих водіїв.

Про це повідомляє UaMotors.

Гальмо стоянки є важливим елементом безпеки, який допомагає не лише у випадку відмови основної гальмівної системи, а й забезпечує надійну фіксацію автомобіля під час паркування, зокрема на ухилах чи нерівних поверхнях. Паркувальний режим автоматичної коробки або передача на механіці не можуть повністю замінити його функцію.

Проблеми зазвичай виникають через те, що водії активують «ручник» одразу після зупинки, коли гальмівні механізми ще розігріті. У холодну пору року це підвищує ризик примерзання. Досвідчені автовласники радять робити паузу 2-3 хвилини, щоб гальма охололи, і лише після цього використовувати стоянкове гальмо. Важливо також не затягувати його занадто сильно: достатньо кількох клацань, щоб колеса були зафіксовані, а для додаткової безпеки варто ввімкнути передачу — другу чи задню на авто з «механікою».

Ще один ризик пов’язаний із паркуванням у калюжах. Якщо вода потрапляє на гальмівні механізми, вона може замерзнути за ніч і заблокувати колодки. Уникнути цього допомагає не лише попереднє охолодження гальм, а й обережний вибір місця для стоянки.

Таким чином, при правильному використанні «ручник» взимку залишається абсолютно безпечним і необхідним інструментом для фіксації автомобіля.

