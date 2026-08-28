Не для краси: навіщо насправді потрібні чорні цятки на лобовому склі авто

Навіщо на лобовому склі автомобіля чорні цятки

Реклама

Чорні цятки по краях лобового скла автомобіля можуть здаватися звичайним елементом дизайну, однак насправді вони виконують одразу кілька практичних функцій. Це так звана фрита — керамічна емаль, яку під час виробництва за високої температури вплавляють безпосередньо у скло.

Про це повідомило видання The Economic Times.

Реклама

Навіщо потрібна фрита

Сучасне лобове скло кріпиться до кузова автомобіля за допомогою поліуретанового клею. Одне із завдань чорної керамічної смуги — захищати цей матеріал від ультрафіолетового випромінювання, яке з часом може погіршувати властивості поліуретану.

Реклама

Крім того, фрита допомагає забезпечити надійніше зчеплення клею зі склом. Керамічна емаль утворює поверхню, до якої клей може краще прикріпитися, ніж до гладкого прозорого скла. Водночас темна смуга приховує місце нанесення клею, тому край лобового скла має охайніший вигляд.

На відміну від фарби чи плівки, фрита є частиною самого скла. Тому вона не повинна відшаровуватися або стиратися, як звичайне покриття.

Чому чорна смуга переходить у цятки

Характерний візерунок із чорних крапок також має практичне пояснення. Темна керамічна поверхня поглинає більше тепла, ніж прозоре скло. Під час виробництва різкий перехід між цими ділянками міг би спричинити нерівномірне нагрівання та деформацію.

Саме тому суцільна чорна смуга поступово переходить у дедалі менші цятки. Така точкова матриця допомагає зробити перехід температур плавнішим і зменшити ризик спотворення скла.

Реклама

Подібний візерунок можна побачити й біля дзеркала заднього виду. Там додаткові чорні цятки допомагають зменшувати потрапляння сонячного світла через проміжок між сонцезахисними козирками. У сучасних автомобілях ця зона також може бути пов’язана із розміщенням камер та іншого обладнання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стиль водіння може суттєво впливати на термін служби батареї електромобіля. Дослідники з’ясували, за якої манери їзди прогнозована втрата ємності виявилася приблизно у 2,5 раза більшою.

Новини партнерів

Новини партнерів