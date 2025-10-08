Не дивіться на пробіг: експерти назвали головну ознаку, яка видасть проблемне вживане авто

Автомобіль / © Pixabay

Реклама

Купівля вживаного авто може перетворитися на справжню лотерею, особливо якщо продавець приховує, що машина роками працювала в таксі. Фахівці розповіли про шість головних ознак, які допоможуть викрити «вбитий» автомобіль і вберегти себе від дорогого ремонту в майбутньому.

Про це пише УНІАН.

Автомобілі, що використовувалися в таксі, поліції чи службах прокату, зазнають колосальних навантажень. Їх часто експлуатують змінами по 12 годин, двигуни годинами працюють на холостому ходу, а пробіг накопичується в 3-4 рази швидше, ніж у звичайних авто.

Реклама

«Тривала робота на холостому ходу не дає двигуну досягти оптимальних температур, призводячи до накопичення вуглецю в камерах згоряння», — пояснює експерт авторинку Матас Бузеліс.

Постійні зупинки та рушання з місця «вбивають» зчеплення та підвіску. У підсумку, такі машини набагато частіше потребують ремонту, а їхній реальний стан далекий від ідеального.

Шість ознак, які викажуть «таксомотор»

Фахівці компанії carVertical назвали ключові моменти, на які варто звернути увагу при огляді вживаного авто:

Історія обслуговування: Занадто часті записи про ремонт та заміну деталей можуть свідчити про інтенсивне використання машини.

Величезний пробіг: Таксі легко «намотують» сотні тисяч кілометрів. Якщо на одометрі підозріло мала цифра, є ризик, що пробіг скрутили.

Надмірний знос салону: Зверніть увагу на затерте кермо, важіль перемикання передач, продалені сидіння (особливо пасажирські) та педалі.

Підозрілий колір: Якщо авто має нехарактерний для моделі колір або сліди свіжого фарбування, можливо, продавець намагається приховати фірмовий колір служби таксі.

Сліди на даху: На місці, де кріпився знак таксі, на фарбі могли залишитися темні плями, подряпини або потертості.

Надмірна вологість в салоні: Часто перед продажем у колишніх таксі проводять агресивну хімчистку. Якщо в салоні відчувається вогкість, це може бути спробою приховати сильний знос та бруд.

Експерти категорично не радять купувати колишні таксі. Щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно ретельно перевіряти історію транспортного засобу за VIN-кодом.

Реклама

«Транспортні засоби зі значним пробігом, як-от колишні таксі, можуть бути схильнішими до фальсифікації пробігу, щоб підвищити привабливість для покупців», — підсумовує Матас Бузеліс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також — про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.