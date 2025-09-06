Не ігноруйте цей звук: як зрозуміти, що авто слід продавати

Авто, двигун, автомеханік / © Pixabay

Реклама

Автомеханік розповів, як зрозуміти, що настав час продавати машину. Так, неприємні шуми в коробці передач можуть бути ознакою серйозної проблеми.

Про це повідомляє Auto Swiat.

«Скрип, вібрація або ривки під час перемикання передач — явні докази того, що щось не так. Якщо ваша коробка передач почала видавати стукіт під час перемикання, час позбуватися машини», — каже механік.

Реклама

Такі симптоми можуть свідчити про серйозну несправність автоматичної коробки передач, а вартість її ремонту може перевищувати вартість вживаного автомобіля. Водії нерідко ігнорують ці «симптоми», додає фахівець, а це — глухий кут, який призводить до ще більшого рахунку.

Автомеханік радить подумати про продаж автомобіля, перш ніж проблема стане серйознішою. ​​Однак експерт наголошує на важливості бути чесним з потенційними покупцями.

«Обов’язково попередьте їх, на що вони вплутуються», — каже Кілмер.

Це хороший підхід не лише з етичних, а й з юридичних міркувань. Річ у тім, що продаж автомобіля з прихованим дефектом — серйозний ризик, оскільки може виявитися, що автомобіль не лише «повернуть» вам, і вам зрештою доведеться нести витрати на ремонт, а й змусять оплачувати судові процеси. Крім того, приховування дефектів певних механізмів також може вплинути на безпеку дорожнього руху.

Реклама

Раніше йшлося про те, що кнопка «L» (Low) на селекторі може значно полегшити керування у складних ситуаціях. Це важливий інструмент для збереження трансмісії.

Такий режим змушує двигун працювати на підвищених обертах — це забезпечує більшу тягу на низьких швидкостях, а отже двигун бере на себе частину навантаження, що знижує ризик перегріву гальм. Перемикання на знижену передачу буде корисним у таких випадках: рух у горах, буксирування важкого причепа, бездоріжжя, сніг і лід.

При цьому слід пам’ятати: режим «L» не призначений для постійного використання у звичайних умовах, наприклад, у місті або на трасі. У таких умовах максимальна швидкість автомобіля суттєво обмежена, що створює небезпеку для всіх учасників руху. Крім того, тривала робота двигуна на високих обертах прискорює знос трансмісії.