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Не купили б їх знову: названо автомобілі, що найбільше розчаровують своїх власників

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Не купили б їх знову: названо автомобілі, що найбільше розчаровують своїх власників

До антирейтингу потрапили десять моделей.

Фахівці склали список автомобілів, що найбільше розчаровують своїх власників.

Відповідний антирейтинг опублікували експерти американського видання Consumer Reports.

Так, у списку опинилися десять моделей, від яких власники отримували найменше задоволення в в 2021 році. У проведених виданням опитуваннях взяли участь понад 300 тисяч людей. Забігаючи наперед зазначимо, що половину рядків в антирейтингу зайняли автомобілі азіатських виробників, другу половину – американських.

Головним критерієм для формування рейтингу було бажання власника знову придбати аналогічний автомобіль. Водночас на відповіді респондентів могли вплинути різні причини – від надійності та продуктивності до вартості та суб'єктивних факторів.

Отже, на десятому рядку розташувався KIA Forte: зберігати вірність моделі вирішили 47 відсотків опитаних. Такий самий індекс задоволеності заробив Cadillac XT4. Два позашляховики Jeep – Renegade та Compass – набрали по 46 відсотків, стільки ж отримав Infiniti QX50.

На п'ятому рядку опинився Nissan Rogue Sport (Qashqai) із 42 відсотками власників, які бажають купити модель ще раз. Далі – ще один Infiniti, Q50 із 40 відсотками. Кросовер Chevrolet зміг набрати лише 37 відсотків, однак перша двійка відзначилася помітним відривом: за Ford EcoSport віддали голос лише 30 відсотків опитаних, а за Toyota C-HR – 29 відсотків.

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