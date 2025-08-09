Не купуйте ці авто: названо чотири моделі з частими поломками

Автомобіль / © Pixabay

Висока репутація автомобільного бренду не завжди гарантує бездоганну надійність. Навіть відомі моделі з хорошою історією можуть стати джерелом постійних проблем і витрат.

Про це попередив експерт з ремонту авто Алан Гельфанд.

За його словами, у список ненадійних потрапили BMW 3 Series 2012-2015 років, Audi Q5 2013-2017 років, Honda Odyssey початку 2010-х і Toyota Camry того ж періоду. У BMW часто виникають витоки мастила, поломки ланцюга ГРМ та проблеми з охолодженням двигуна.

Audi Q5 може підвести власників через несправності водяного насоса, електроніки та надмірну витрату мастила.

Honda Odyssey нерідко страждає від проблем з коробкою передач, каталітичним нейтралізатором та витоків оливи.

Навіть Toyota Camry початку 2010-х, яку вважають еталоном надійності, може неприємно здивувати надмірною витратою мастила та несправностями датчиків.

Експерт радить уважно перевіряти вживані авто перед купівлею, навіть якщо вони мають бездоганну репутацію, адже ремонт таких моделей може коштувати чимало.

