Не лише двигун і гальма: вчені знайшли несподіване слабке місце сучасних автомобілів

Вчені виявили сотні вразливостей у сучасних автомобілей, оснащених електронікою / © Фото з відкритих джерел

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Сучасні автомобілі дедалі більше нагадують комп’ютери на колесах: вони мають мультимедійні системи, підключаються до інтернету, обмінюються інформацією зі смартфонами, мобільними застосунками та хмарними платформами. Дослідники з Гетеборзького університету та Технологічного університету Чалмерса у Швеції проаналізували 413 вразливостей автомобільного програмного забезпечення та з’ясували, що найбільша їхня частка пов’язана саме із зовнішніми застосунками.

Про це пише Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Software Quality Journal.

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Як хакери можуть проникнути в автомобіль через звичайні застосунки

У дослідженні науковці розподілили вразливості за типами програмного забезпечення, до якого вони належать. Найбільша частка — 36,2% — припала на зовнішні застосунки. Йдеться про мобільні та вебпрограми, хмарні сервіси й системи управління автомобілями, які взаємодіють із транспортними засобами через інтернет.

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Ще 23,5% вразливостей стосувалися автомобільних систем на основі процесорів та вбудованого програмного забезпечення, а 14,8% — телематичних систем, які збирають і передають інформацію про роботу автомобіля. На симуляційне програмне забезпечення припало 8% знайдених проблем.

Кібербезпека автомобіля / © ТСН

Дослідники звернули увагу, що зовнішні сервіси можуть накопичувати чимало інформації про власника автомобіля. Зокрема, це дані про маршрути, місця перебування, характер використання машини та особисті відомості користувача. Якщо застосунок або хмарна платформа недостатньо захищені, сторонні особи потенційно можуть отримати доступ до цієї інформації.

«Найважливіше тут те, що технології, широко використовувані у звичайних онлайн-сервісах, тепер стали частиною сфери автомобільної безпеки», — пояснила дослідниця програмної інженерії Сриджита Басу, яка працює в обох університетах.

Для аналізу науковці зібрали дані з Національної бази вразливостей США та інших джерел за період від січня 2022-го до вересня 2024 року. Вони також порівняли результати з попередніми дослідженнями за 2010–2019 роки та виявили, що частка проблем у зовнішньому програмному забезпеченні зросла.

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© ТСН

Окремо команда перевірила 20 проєктів із відкритим програмним кодом, які використовують в автомобільній галузі або для розробки відповідного програмного забезпечення. За допомогою п’яти інструментів сканування дослідники виявили 827 уразливих програмних бібліотек — готових компонентів коду, які розробники використовують у своїх проєктах.

Особливу небезпеку становить те, що одна й та сама бібліотека може використовуватися в багатьох програмах. Якщо в ній знаходять слабке місце, воно потенційно може впливати одразу на кілька різних систем.

Як злам мультимедійної системи може вплинути на керування автомобілем

Небезпека цифрових вразливостей автомобілів — не суто теоретична проблема. Ще 2015 року фахівці з кібербезпеки продемонстрували, як можна дистанційно проникнути в мультимедійну систему позашляховика Jeep Cherokee та втручатися в роботу його водійських функцій.

Тоді дослідники отримали віддалений доступ до системи Uconnect, яка відповідає за розважальні та комунікаційні можливості автомобіля. Після демонстрації проблеми компанія Fiat Chrysler оголосила про відкликання приблизно 1,4 мільйона автомобілів у США для встановлення програмного оновлення, яке мало усунути вразливість.

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Нове дослідження показує, що потенційні шляхи атаки стали ширшими. Зловмиснику не обов’язково намагатися проникнути безпосередньо в бортовий комп’ютер: слабким місцем можуть бути програма на смартфоні, вебсервіс або сервер, із яким автомобіль обмінюється інформацією.

Водночас наслідки залежать від того, наскільки добре виробник розділив різні системи автомобіля. Наприклад, мультимедійне обладнання та телематика можуть обмінюватися інформацією з іншими компонентами машини. Якщо між ними немає достатнього захисту, злам однієї системи потенційно може відкрити шлях до інших, зокрема тих, які відповідають за безпеку руху.

«Якщо вразливість використають, а межі безпеки між цими системами та критично важливими функціями автомобіля виявляться недостатніми, зловмисник потенційно може просунутися далі за межі початкового компонента», — застерегла Басу.

Чи означає це, що будь-який автомобіль можна зламати

Дослідники наголошують: виявлення програмної вразливості не означає, що її обов’язково можна використати для дистанційного злому автомобіля або отримати доступ до керування ним.

Із 413 проаналізованих вразливостей лише 17 потрапили до каталогу американського агентства з кібербезпеки, де фіксують недоліки, які вже використовували під час реальних атак. Більшість інших проблем не мали підтверджень практичної експлуатації в перевірених дослідниками джерелах.

Крім того, науковці не змогли визначити, яка частка автомобілів на дорогах потенційно може бути зламана. Вони також зауважили, що перевірка лише 20 проєктів із відкритим кодом не охоплює всю автомобільну галузь.

Для виробників дослідники рекомендують регулярно перевіряти програмні компоненти, стежити за появою нових вразливостей і своєчасно встановлювати виправлення. Особливо важливо розділяти системи, які відповідають за керування автомобілем, та мультимедійні або зовнішні сервіси, щоб проблеми в одній частині не дозволяли проникнути до іншої.

Водіям радять встановлювати актуальні оновлення програмного забезпечення автомобіля, використовувати надійні унікальні паролі для облікових записів підключених сервісів, захищати пов’язані зі машиною мобільні застосунки та перевіряти, які програми мають доступ до геолокації й особистої інформації.

Водночас Басу наголосила, що основна відповідальність за запобігання таким загрозам і їхнє усунення лежить на виробниках автомобілів та їхніх постачальниках.

Кібербезпека цифрових пристроїв — останні матеріали ТСН.ua

Загрози для підключених автомобілів перегукуються з проблемами безпеки інших цифрових пристроїв. На початку жовтня 2026 року застосунок «Резерв+» заблокував доступ для частини власників модифікованих смартфонів із root-правами. У службі підтримки пояснили, що такий захід потрібен для захисту інформації, адже root-доступ може створювати критичні вразливості та відкривати можливості для втручання в системні файли пристрою.

Проблеми з програмним захистом стосуються і звичайних смартфонів. У вересні фахівці попередили про вразливість у пристроях Google Pixel, яку вже використовували під час цілеспрямованих атак. Власникам телефонів рекомендували встановити оновлення безпеки, адже хакери скористалися слабким місцем у програмному забезпеченні.

Ще одна поширена проблема — використання пристроїв, які перестали отримувати оновлення від виробників. У липні експерти пояснювали, що застарілі версії операційних систем залишаються без виправлень для нових загроз. Через це зловмисники можуть використовувати вже відомі слабкі місця, щоб отримувати доступ до інформації. Саме тому регулярне оновлення програмного забезпечення залишається важливим елементом захисту не лише для смартфонів, а й для інших підключених до мережі пристроїв.

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