159
Не лише електрокари: які авто найчутливіші до різких морозів

Морози нижче нуля становлять небезпеку для багатьох авто, але найбільше — для дизельних. Навіть сучасні моделі не завжди витримують різке похолодання без додаткового захисту.

Дизельний двигун

Дизельний двигун / © drive2.ru

У Європі фіксують дедалі частіші різкі похолодання, і вони стають випробуванням не лише для електромобілів. До переліку найбільш вразливих у сильні морози фахівці знову додають дизельні авто — хоча про їхні зимові проблеми згадують значно рідше. За мінусових температур такі машини можуть втрачати тягу або зовсім зупинятися просто на дорозі.

Про це повідомило видання mmr.

Причина — у властивостях дизельного пального. На відміну від бензину, воно реагує на холод набагато швидше: вже біля нульової позначки мутніє, а за приблизно -5 °C починає густішати. Коли стовпчик опускається до -10 °C, пальне переходить у гелеподібний стан — і паливна система просто не може його прокачати.

Ключова проблема — парафін у складі дизпального. Під час сильних морозів він кристалізується, забиває фільтри та магістралі. У такій ситуації двигун може запуститися, але працює ривками, втрачає потужність і зрештою глухне через нестачу пального. Найчастіше це трапляється у власників старіших дизельних авто, втім і сучасні моделі не мають абсолютного захисту — навіть попри системи високого тиску та часткового підігріву пального.

Найефективніший спосіб уникнути проблем — зимовий дизель або антигелеві присадки. На українських АЗС у холодний сезон продають пальне, здатне протистояти морозам до -30 °C. У Північній та Центральній Європі використовують ще агресивніші присадки, що дають змогу експлуатувати дизель у суворіших умовах.

Ще одне рішення — передпусковий підігрів. У Швеції, Нідерландах та інших північних країнах водії широко користуються блоковими підігрівачами, які прогрівають двигун і допомагають розчинити парафінові кристали. Такий метод особливо актуальний після кількох днів простою автомобіля на сильному морозі.

Нагадаємо, експерти з кібербезпеки попереджають про нові ризики для електромобілів під час зарядки на публічних станціях. Як хакери можуть пошкодити електроніку авто та як уберегтися від дорогого ремонту.

