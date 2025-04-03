Не мийте авто у спеку: коли це слід робити і як не пошкодити покриття

Миття авто / © Pixabay

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Із настанням потепління автомобілісти прагнуть привести свої машини до ладу. Однак експерти наголошують: неправильне миття авто може завдати більше шкоди, ніж користі. Виявляється, найгірший момент для відвідування автомийки — це спекотний сонячний день.

Про це пише Daily Mail.

Чому миття авто в сонячний день — погана ідея

Попри поширену думку, що у теплу погоду авто швидко сохне після мийки, вона може залишити на кузові непривабливі плями. Це відбувається тому, що вода випаровується швидше, ніж встигає висохнути, залишаючи сліди на лакофарбовому покритті. Крім того, мило та мийні засоби можуть висохнути ще до того, як їх змиють, що значно ускладнює очищення.

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Оптимальні умови для миття авто:

Похмура погода або ранковий та вечірній час у спекотні дні.

Захищене від прямих сонячних променів місце.

Температура повітря від +10°C до +25°C.

Автоматичні мийки: зручність чи шкода?

Автоматичні мийки здаються швидким і легким рішенням, проте вони можуть завдати шкоди лакофарбовому покриттю. Основна проблема — щітки, які можуть накопичувати пісок і бруд із попередніх автомобілів, а цепризводить до появи дрібних подряпин. З часом вони роблять фарбу менш яскравою та тьмяною, особливо на темних машинах.

Чим небезпечні мийні засоби та губки для авто?

Багато водіїв використовують звичайний мийний засіб або кухонні губки, не підозрюючи, що це може пошкодити захисний шар фарби.

Що не варто використовувати:

Посудомийний засіб — він видаляє не лише бруд, а й захисний шар фарби. Абразивні губки — можуть подряпати кузов і пошкодити лакофарбове покриття. Жорсткі щітки — залишають мікроподряпини, які з часом накопичуються.

Найкраще використовувати спеціальні мікрофіброві серветки та автомобільні шампуні, які не містять агресивних хімічних компонентів.

Полірування і віск: секрет ідеального вигляду авто

Щоб зберегти блиск і захистити кузов від зовнішніх факторів, експерти рекомендують не нехтувати поліруванням та нанесенням воску.

Як правильно доглядати за кузовом:

Полірування — усуває мікроподряпини та вирівнює верхній шар фарби.

Віск — створює захисний бар’єр, захищаючи авто від бруду, вологи та ультрафіолету.

Зауважимо, звичайного миття авто може бути недостатньо для досягнення справді блискучого вигляду. Одним із цікавих та доступних способів надати машині додаткового блиску є використання кондиціонера для волосся.