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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Не натискай без потреби: експерт пояснив, чим небезпечна кнопка рециркуляції в авто

Популярна функція рециркуляції повітря в авто може становити ризик для здоров’я та безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © pixabay.com

У сучасних автомобілях передбачено чимало інтелектуальних функцій, одна з яких — система рециркуляції повітря. Водії часто активують її за звичкою, не замислюючись про потенційні ризики.

Проте, як застерігає відомий автомеханік і блогер Скотті Кілмер, така безневинна на перший погляд функція може становити небезпеку для життя.

За словами експерта, кнопка рециркуляції дозволяє перекрити надходження повітря ззовні, щоб підвищити ефективність охолодження чи обігріву в салоні. Але коли її використовують постійно, без надходження свіжого повітря, у салоні швидко накопичується надмірна кількість вуглекислого газу.

«Багато водіїв не розуміють, що постійне використання цієї функції перетворює салон автомобіля в закриту камеру», — наголошує Кілмер.

Він попереджає: підвищений вміст CO₂ може викликати сонливість і зниження концентрації уваги, що є особливо небезпечним під час тривалих переїздів. Це в рази збільшує ризик потрапити в ДТП.

Експерт радить використовувати рециркуляцію лише для короткочасного прогріву або охолодження салону. У тривалих поїздках — краще періодично відкривати вікна для природної вентиляції.

У низці країн Європи за несправну систему вентиляції авто можуть навіть накладати штрафи. Причина — розуміння того, наскільки критично важливо забезпечити водієві належний доступ до свіжого повітря для підтримання бадьорості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зупинки на світлофорах, залізничних переїздах або перед супермаркетом — звична частина міської їзди. Але якщо пауза затягується, тримаючи двигун на холостому ходу, водії не лише витрачають пальне, а й скорочують ресурс авто.

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