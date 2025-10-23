Не робіть цього: 5 "автоматичних" помилок на АЗС, які дорого коштують водіям

АЗС / © pixabay.com

Кожен автовласник відвідує АЗС «на автоматі», виконуючи звичні дії. Проте саме ця автоматичність може призвести до серйозних неприємностей та витрат. Експерти назвали поширені помилки, про які водії навіть не замислюються.

Про це пише UA.Motors.

Заправка з увімкненим двигуном

Одна з найпоширеніших і найнебезпечніших помилок — заправка автомобіля з працюючим двигуном. Багато хто забуває про це, особливо взимку, не бажаючи охолоджувати салон. Це не лише небезпечно, але й може спричинити збої в роботі паливного обладнання автомобіля.

Забутий пістолет

Поява заправників на багатьох АЗС стала необхідністю. Причина проста: водії масово забували витягати заправний пістолет з бака після оплати та просто рушали з місця. Така помилка загрожує серйозними витратами на ремонт колонки та власного авто.

Втрата пильності та крадіжка

Сучасні АЗС оснащені камерами, що часто змушує водіїв розслаблятися і залишати автомобіль незамкненим, поки вони йдуть до каси. Саме в цей момент злодії можуть швидко викрасти з салону цінні речі — телефон, гаманець чи сумку.

Поспіх, що псує фарбу

Ще одна поширена помилка — поспіх. Часто водії витягують пістолет одразу після того, як колонка припиняє рахувати паливо («відстріл»). Однак у шлангу ще залишається пальне, яке витікає на кузов. Це може серйозно пошкодити лакофарбове покриття навколо люка бензобака.

Неправильний об’єм палива

Експерти також застерігають від неправильного вибору об’єму палива. Заливати «під зав’язку» або, навпаки, їздити з майже порожнім баком — однаково погано. Це може спричинити проблеми в роботі паливної системи автомобіля.

Нагадаємо, випадковий зрив заправного шланга на АЗС кваліфікується як дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Експерти застерігають, що головна помилка в такій ситуації — втеча з місця події, адже це загрожує не лише штрафом, а й позбавленням водійських прав на строк від одного до півтора року.

Правильний алгоритм дій — негайно зупинитися, викликати поліцію та зафіксувати всі пошкодження для страхової компанії. Відповідальність за ремонт колонки та авто несе водій або його поліс ОСЦПВ. Якщо ж водій залишить місце інциденту, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні збитків.