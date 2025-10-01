Не робіть цього: чому суперклей "вбиває" ваше лобове скло швидше за ДТП

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У кожного водія є спокуса заклеїти дрібний скол на лобовому склі суперклеєм, але ця «швидка економія» — фатальна помилка, яка гарантує вам дорогий ремонт. Секрет криється у складній будові триплексу і повній несумісності клею з вібраціями авто.

Про це пише Jalopnik.

Зіткнувшись із невеликим сколом чи тріщиною, водій одразу думає про швидке і дешеве рішення — тюбик суперклею (ціаноакрилату). Здається, що це економія 60−90 доларів, які зазвичай беруть майстри за професійний ремонт. Але експерти попереджають: ця економія може коштувати вам повної заміни лобового скла.

Реклама

Річ у тім, що лобове скло сучасного автомобіля — це не монолітний шматок матеріалу. Це складна тришарова конструкція, відома як «триплекс». Вона складається з двох шарів скла, між якими розміщено еластичну полівінілбутиральну (ПВБ) плівку. Саме ця гнучка плівка дозволяє склу поглинати вібрації та не розсипатися при ударі.

Суперклей, навпаки, — крихкий та твердий. Він категорично несумісний з гнучкою природою «триплексу».

Існує 3 головні фізичні фактори, які перетворюють суперклей на ворога вашого лобового скла:

Мікровібрації кузова

Реклама

Коли ви їдете по нерівній дорозі, кузов автомобіля, а разом з ним і скло, постійно зазнає мікровібрацій і ледь помітно «грає». Крихкий суперклей, застиглий у тріщині, не має жодної еластичності, необхідної для компенсації цих рухів. В результаті, клейовий шов швидко руйнується, і, що найгірше, це прискорює подальше розповсюдження тріщини по поверхні.

Теплове розширення

Протягом доби або в різні сезони лобове скло постійно нагрівається на сонці та охолоджується. Гнучкий ПВБ-шар дозволяє склу переносити ці цикли. Суперклей має інший коефіцієнт теплового розширення. На межі контакту клею зі склом виникає сильна внутрішня напруга, яка з часом неминуче призводить до розростання пошкодження.

Відсутність прозорості

Реклама

Навіть якщо клей не руйнується одразу, ціаноакрилат має інший коефіцієнт заломлення світла, ніж скло. Це означає, що відремонтована ділянка буде помітна, спотворюючи видимість, особливо в зоні прямої видимості водія.

Як правильно: забудьте про клей і візьміть смолу

Якщо ви хочете зробити самостійний ремонт якісно і надовго, вам потрібен спеціалізований набір для ремонту лобового скла.

У таких наборах використовується не клей, а полімерна смола. Цей матеріал за своїми фізичними та оптичними властивостями максимально наближений до скла:

Еластичність: Смола зберігає гнучкість, що дозволяє їй витримувати вібрації та зміни температури.

Міцність: Смола під тиском заповнює порожнини і затвердіває під ультрафіолетом.

Прозорість: Завдяки схожому коефіцієнту заломлення світла, ремонт стає майже непомітним.

Перед початком ремонту критично важливо ретельно очистити та знежирити пошкоджену ділянку та переконатися, що вона абсолютно суха. Якщо тріщина велика, або знаходиться прямо перед очима водія, не ризикуйте — зверніться до професіоналів.

Реклама

Нагадаємо, тріщини на лобовому склі в Україні можуть обернутися штрафом від поліції у 340 гривень, а при повторному порушенні загрожує позбавлення прав до шести місяців. Правоохоронці посилаються на ДСТУ 3649:2010, який нібито забороняє експлуатацію авто з пошкодженнями в зоні дії двірників. Однак, юристи зазначають, що пряма заборона руху автомобіля з тріщиною у самих Правилах дорожнього руху відсутня.

Це створює юридичну колізію, і формально сама тріщина не є підставою для покарання. Попри це, оскарження штрафу забере час і нерви. Експерти наголошують: тріщина в полі зору критично зменшує огляд та підвищує ризик ДТП. Тому своєчасний ремонт лобового скла — це насамперед безпека і спокій водія.