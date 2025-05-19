Не розбивайте вікно: що робити, коли забули ключі всередині автомобіля

Ключі в авто / © Getty Images

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Чимало водіїв стикалися з ситуацією, коли ключі від авто залишилися замкненими всередині. Фахівці закликали не розбивати вікно, натомість є декілька кращих способів.

Про це пише АВТОПІЛОТ.

Як потрапити до замкненого автомобіля, не вдаючись до розбиття скла?

1. Перевірте всі двері

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Перш за все, перевірте всі двері. У стресовій ситуації ця проста порада може здатися банальною, але часто буває так, що одна з дверей виявиться незачиненою або нещільно закрита.

“Обійдіть автомобіль і перевірте кожен замок, а також кришку багажника – можливо, через неї вдасться потрапити до салону”,— пишуть фахівці.

2. Відшукайте запасний ключ

У метушні легко забути про існування другого комплекту ключів. Якщо ви перебуваєте недалеко від дому або можете попросити когось із рідних чи друзів привезти вам запасний ключ, це буде найпростішим та найдешевшим вирішенням проблеми. Багато водіїв завбачливо зберігають другий комплект ключів у надійному місці про всяк випадок.Автосалони поблизу

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“Якщо ви перебуваєте недалеко від дому або можете попросити когось із рідних чи друзів привезти вам запасний ключ, це буде найпростішим та найдешевшим вирішенням проблеми”, — зазначається у повідомленні.

3. Скористайтеся мобільним додатком виробника

Сучасні автомобілі часто оснащені функцією дистанційного керування через спеціальний мобільний додаток. Якщо ваш автомобіль підтримує таку можливість і ви попередньо налаштували профіль користувача, спробуйте відкрити двері за допомогою смартфона.

“Ця функція стає дедалі популярнішою серед різних автовиробників”, — зазначається у повідомленні.

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4. Викличте службу допомоги на дорозі або автослюсаря

Викличте службу допомоги на дорозі або автослюсаря. Якщо жоден з перелічених вище способів не допоміг, найбезпечнішим та часто найдешевшим варіантом буде звернення до професіоналів. Багато страхових полісів включають послугу допомоги на дорозі, яка може передбачати безкоштовне відкриття автомобіля.

“Якщо ж такої послуги у вас немає, спеціалізований автослюсар зможе відкрити ваш автомобіль, як правило, за ціну, значно нижчу за вартість заміни розбитого скла”, — запевняють фахівці.

Отже, замкнені ключі в автомобілі – це неприємність, але не катастрофа. Зберігайте спокій та розсудливість, шукаючи правильне рішення у цій ситуації. Розбиття вікна слід розглядати лише як крайній захід у справді екстремальних ситуаціях, коли існує безпосередня загроза життю чи здоров’ю.

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Нагадаємо, водії можуть пошкодити свої автомобілі через просту помилку з перемиканням передач, що ставить під загрозу їхні фінанси. Як зауважують експерти, неправильне зниження передач може призвести до зносу зчеплення. Експерти навіть попередили, що надто швидке перемикання донизу може пошкодити авто.

Пропускати передачі на механіці можна, ви повністю контролюєте процес. Щодо підвищення передач — це не проблема. Скажімо, ви хочете переключитися з другої на четверту — просто зачекайте трохи довше перед відпусканням зчеплення, щоб оберти двигуна знизилися до відповідного рівня», — радить експерт водіям.

Для зниження передачі — наприклад, з шостої на третю — слід пам’ятати дві речі:

ніколи не знижуйте передачу настільки, щоб оберти двигуна перевищили червону зону. «Це називається „грошове перемикання“, бо воно спустошить ваш гаманець», — каже експерт.

потрібно додати газу при перемиканні, щоб підвищити оберти двигуна до потрібного рівня. Якщо цього не зробити — ви піддаєте зчеплення додатковому зносу, і навіть можете заблокувати колеса.