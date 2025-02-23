Не вмикайте фари до запуску двигуна: механік розвіяв популярний міф

Деякі автомобілісти радять "поморгати" фарами, якщо автомобіль не заводиться. Але фахівці застерігають, що це не завжди допоможе, а в деяких випадках скоріше може зашкодити.

Більшість водіїв хоча б раз у житті стикаються з тим, що автомобіль не хоче заводитись. Найчастіше ця проблема виникає взимку, тому що акумулятор "мерзне" і не може швидко почати працювати, особливо, якщо автівка простояла кілька днів без діла.

Про це розповідає портал "Твоя машина".

"У такій ситуації деякі досвідчені водії радять поморгати фарами, щоб "оживити" батарею, але насправді робити так не варто", – застерігає автор статті з посиланням на поради досвідченого автомеханіка.

Насправді у цій пораді є маленьке зернятко сенсу, і короткочасне вмикання фар дозволяє трошки "збадьорити" акумулятор. Але так можна робити лише тоді, коли у вас відносно нова батарея і ви впевнені, що вона не розряджена вщент, а просто замерзла. А от у профілактичних цілях цього робити не варто, адже таке "моргання" буде просто даремно витраченим часом.

Втім у деяких випадках моргання фарами може лише збільшити вашу проблему. Йдеться про старі чи розряджені акумулятори, які можуть витратити рештки своєї енергії на моргання і розрядитись остаточно.

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В таких випадках варто полегшити запуск двигуна іншим способом. Наприклад, якщо у вас автомобіль з механічною коробкою перемикання передач, перш ніж запускати двигун натисніть педаль зчеплення, щоб не змушувати стартер крутити холодний колінвал, застиглий у густому мастилі.

Нагадаємо, експлуатація авто з мінімальною кількістю пального в баку та індикатором, що горить, на приладовій панелі може обернутися серйозними проблемами та недешевим ремонтом. Щоб уникнути багатьох проблем, водіям радять завжди тримати рівень пального вище чверті бака і планувати заправку свого авто заздалегідь.

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