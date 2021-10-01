Не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр та злетів у кювет: у Києві загинув 24-річний водій Mini Cooper (фото)

Не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр та злетів у кювет: у Києві загинув 24-річний водій Mini Cooper (фото)

Хлопця вирізали з покрученої автівки.

У Києві загинув 24-річний водій червоного MINI Cooper. Хлопець не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр та злетів у кювет.

Смертельна ДТП сталася у ніч на 1 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Вночі до столичної поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Оноре де Бальзака. На місце аварії одразу виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі. Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика Mini Cooper не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр, після чого виїхав за межі проїжджої частини в кювет та перекинувся. Від отриманих травм керманич, 1997 року народження, загинув на місці", - йдеться у повідомленні поліції.

За даними "Оперативного", рятувальники ДСНС вирізали потерпілого хлопця з покрученої автівки. Його намагалися реанімувати, але, на жаль, від отриманих травм, він помер на місці.

Слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у Києві автокран стрілою проломив заднє скло машини.

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