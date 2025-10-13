Не заправляйте бак "до країв": працівник АЗС назвав 3 типи авто, яким це шкодить

Заправка авто / © Associated Press

Багато водіїв мають звичку заливати пальне «під зав’язку», але це може завдати серйозної шкоди автомобілю та обернутися дорогим ремонтом. Працівник АЗС із досвідом назвав три типи авто, яким така практика категорично заборонена.

Про це заправник із понад десятирічним стажем Сергій Г. розповів виданню «Твоя машина».

Перші у списку ризикових — старі автомобілі, зокрема радянські моделі та іномарки 80-90-х років. У таких авто відсутні сучасні системи контролю рівня пального і клапани для відведення парів.

«Коли бак переповнений, пальне потрапляє у вентиляційні трубки. Це створює тиск, який здатен пошкодити бензонасос або викликати витік», — пояснив фахівець.

Другий тип авто, яким небезпечно «наливати до країв», — це машини з пластиковими баками. Такі баки легші за металеві, але вразливіші. З часом бензин чи дизель може проникати в пори пластику, утворюючи мікротріщини.

«Особливо небезпечно влітку, коли паливо розширюється від спеки. Бак може деформуватись або навіть дати течу», — застерігає автомеханік із Черкас Олександр К.

Третій тип авто — гібриди. У них система подавання пального працює інакше, оскільки двигун періодично вимикається, а тиск у баку регулюється електронікою. Якщо перелити паливо, можна пошкодити давачі або систему подавання.

У сервісних центрах уже були випадки, коли через переповнений бак електроніка видавала помилки і блокувала запуск двигуна.

Наслідки переливу можуть бути серйозними — від поламання клапанів до ризику займання. Пальне здатне потрапити до дренажної системи або на розігріті частини авто. Хоча в більшості сучасних машин є спеціальні обмежувачі, експерти радять припиняти заправку одразу після першого клацання пістолета.

Отже, намагання «заправитися наперед» чи зекономити кілька хвилин може обернутися дорогим ремонтом. Безпечніше долити пальне пізніше, ніж ризикувати справністю паливної системи.

До слова, експерти попередили, що бензин А-95 часто містить дешеві хімічні присадки, які руйнують двигун, оскільки виробникам вигідніше здешевлювати виробництво. Оскільки розпізнати неякісне пальне неможливо, водіям радять заправлятися лише на мережевих АЗС з хорошою репутацією, частіше проводити ТО та використовувати очищувачі паливної системи.