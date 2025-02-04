Небезпечна омивайка: яку рідину для скла заборонено використовувати в авто

Експерти застерігають від використання омиваючих рідин, що містять метиловий спирт (метанол). Хоча він ефективно справляється з очищенням скла, ця речовина є надзвичайно токсичною і забороненою для продажу в Україні.

Автомобільна обмивальна рідина – важливий елемент безпеки на дорозі, особливо в зимовий період, коли сніг, дощ і бруд можуть значно погіршити видимість. Однак не всі склоомивачі є безпечними, і деякі з них можуть становити серйозну загрозу для здоров’я водія та пасажирів.

Про це нагадав Автопілот.

Експерти застерігають від використання омиваючих рідин, що містять метиловий спирт (метанол). Хоча він ефективно справляється з очищенням скла, ця речовина є надзвичайно токсичною і забороненою для продажу в Україні. Однак через низьку собівартість та високу ефективність його досі можна знайти у підпільному продажу.

Чому метанол небезпечний?

Метиловий спирт – сильнодійна отрута, яка навіть у малих дозах може спричинити серйозні ускладнення, зокрема:

Вдихання парів може викликати запаморочення, нудоту, головний біль та отруєння.

Тривалий контакт із метанолом може призвести до незворотної втрати зору, ураження нервової системи та навіть летального результату.

Метанол випаровується в салон автомобіля через вентиляцію, а його пари можуть непомітно накопичуватися в організмі.

Через високу токсичність метанол накопичується у тканинах, завдаючи шкоди нервовій та серцево-судинній системі. Саме тому фахівці наполегливо рекомендують уважно перевіряти склад омивайки перед покупкою та обирати лише безпечні варіанти, що містять ізопропіловий спирт або етиленгліколь.

Як розпізнати небезпечну рідину?

При виборі склоомивача слід звертати увагу на наступне:

Наявність сертифікатів якості та відповідності нормам безпеки.

Відсутність у складі метанолу (Methanol, CH3OH).

Ціна – підозріло дешеві варіанти можуть містити заборонений компонент.

Запах – метиловий спирт має різкий, солодкуватий запах, схожий на ацетон.

Використання омивайок з метанолом заборонено в багатьох країнах, включаючи Україну, ЄС та США. Однак деякі недобросовісні продавці все ще пропонують небезпечну продукцію під виглядом легальної.

Щоб уникнути ризиків, варто купувати автомобільні рідини лише у перевірених торгових точках та обирати безпечні альтернативи.

Нагадаємо, миття автомобіля важливе не тільки з естетичної точки зору, а й для збереження ресурсу транспортного засобу. Проте, за систематичне порушення правил виконання процедури можна жорстко поплатитися. Автомийник назвав помилки водіїв, які знищують кузов машини.