Небезпечна помилка водіїв: експерти відповіли, коли варто міняти шини

Своєчасна заміна сезонних шин є важливою умовою безпечного водіння, однак багато автомобілістів досі орієнтуються виключно на календар. Фахівці наголошують: визначальним фактором має бути температура повітря, адже саме вона впливає на властивості гуми.

За рекомендаціями спеціалістів, переходити з літніх шин на зимові варто тоді, коли середньодобова температура опускається до +5…+7°C. У таких умовах літня гума втрачає еластичність і гірше зчіплюється з дорогою. Натомість зимові шини залишаються м’якими, що забезпечує кращу керованість і ефективніше гальмування.

Із настанням тепла ситуація змінюється. Коли температура стабільно перевищує +7°C, доцільно встановлювати літню гуму. Використання зимових шин у теплу погоду прискорює їх зношення та може негативно впливати на керованість авто.

Окремо експерти звертають увагу на перепади температур. Якщо погода нестабільна, орієнтуватися слід не на короткочасні зміни, а на сталі показники протягом кількох днів.

Ще одна типова помилка — відкладати заміну шин до першого снігу. У цей період дорожні умови вже можуть бути небезпечними для літньої гуми.

Тож фахівці радять не зволікати та планувати заміну заздалегідь. Це допоможе уникнути черг на СТО і підвищить безпеку на дорозі.

