Небезпечні фрази під час зупинки авто: як одне слово може позбавити прав

Поліція

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Кожна зупинка автомобіля патрульною поліцією — це стресова ситуація, в якій будь-яке необережне слово може мати серйозні наслідки.

Про це пише mauto.com.ua.

Юристи наголошують: навіть якщо ви не порушували правила, результат спілкування з інспектором часто залежить від того, як саме ви говорите. Особливо небезпечними є згадки про алкоголь.

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Навіть фраза на кшталт «учора трохи випив» може дати поліцейському законну підставу для проведення тесту на алкоголь. Так сталося з водієм із Тернополя: його зупинили патрульні, і він щиро зізнався, що був на святкуванні напередодні. Хоча зовні чоловік виглядав тверезим, медичне обстеження показало 0,22 проміле алкоголю в крові. Результат — позбавлення водійського посвідчення на рік та чималий штраф.

Ще однією критичною помилкою є агресія. Крики, лайка або навіть надмірна емоційність можуть спровокувати патрульного на більш прискіпливу перевірку. Поліцейський починає шукати зачіпки: перевіряє аптечку, техстан авто, страховку, запах у салоні. Навіть якщо алкоголю ви не вживали, залишки запаху від пасажирів можуть стати причиною для огляду.

Адвокати радять: головне — зберігати спокій. Якщо інспектор не просив вийти з авто — не виходьте. Ведіть розмову ввічливо, не передавайте документи без запиту. Не варто розмахувати руками або вистрибувати з машини — це викликає підозри.

Одним із найкращих захистів є відеофіксація. Закон дозволяє водію знімати розмову з поліцейським. Це не лише стримує інспектора, а й може стати важливим доказом у разі конфлікту.

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Якщо виникають сумніви, завжди варто спокійно попросити інспектора показати посвідчення, пояснити причину зупинки і надати докази порушення. Варто пам’ятати, що більшість патрульних діють в межах закону — і саме ваші перші слова можуть визначити подальший розвиток подій.

Нагадаємо, більшість пасажирів таксі ігнорують ремені безпеки, вважаючи це дрібницею. Водії часто не нагадують про це, аби не дратувати клієнтів. Але це порушення ПДР, яке може обернутися штрафом — і не лише для пасажира.

У разі, якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох. Сума — 510 гривень. Але це не межа: якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, на водія можуть чекати кримінальні наслідки.