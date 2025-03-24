Небезпечні під час дощу: 7 кнопок, які не можна натискати в автомобілі

Автоматизовані системи, які зазвичай допомагають під час керування машиною, через погані погодні умови можуть створити додаткові ризики.

Під час дощу автомобіль на трасі стає більш небезпечним: знижується зчеплення з дорогою, збільшується ризик аквапланування та погіршується видимість. Тож, якщо виникла необхідність сісти за кермо під час дощу, слід звернути увагу на правильне використання деяких функцій автомобіля.

Про це кажуть експерти видання Автопілот.

Зокрема, вони дали перелік функцій в атомобілі, яких варто уникати в дощ.

Кнопка "круїз-контроль" - на мокрій дорозі, де колеса можуть втратити зчеплення, може призвести до занесення, оскільки система намагатиметься підтримувати задану швидкість. Краще взяти контроль над швидкістю на себе. Передні протитуманні фари корисні лише під час туману. У звичайний дощ вони неефективні, а задні протитуманні ліхтарі, надто яскраві, можуть засліплювати інших водіїв. Автоматичний режим "клімат-контролю" під час дощу за вікном не радять. Адже в салоні підвищується вологість, і автоматичний режим "клімат-контролю" може не справлятися із запотіванням скла. Ефективніше буде направити потік повітря на лобове скло та вручну відрегулювати температуру. Автоматичні склоочисники - датчики дощу не завжди коректно реагують на зміну інтенсивності опадів. Регулювання склоочисників вручну допоможе підтримувати оптимальну видимість. Різке включення підігріву скла - на холодному склі швидкий нагрів може спричинити його розтріскування, особливо якщо на ньому вже є пошкодження. Підігрів скла варто вмикати поступово після прогрівання салону. Автоматичний режим коробки передач - на слизькій дорозі автоматична коробка передач може не завжди оптимально обирати передачі. Перехід на зимовий або ручний режим (якщо є) допоможе краще контролювати автомобіль. Використання “аварійки” без потреби небезпечно, адже аварійна сигналізація призначена для попередження про небезпеку (аварія, зупинка на узбіччі), а не для позначення того, що йде дощ.

"У дощову погоду від водія потрібна підвищена увага. Водії повинні адаптуватися до умов та приймати рішення, виходячи з ситуації, а не покладатися лише на автоматику", - наголошують експерти.

Нагадаємо, простий олівець в автівці може стати незамінним помічником для водія в разі термінового ремонту салону автомобіля.

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