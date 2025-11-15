Небезпечний дефект: чи законно їздити з тріщиною на лобовому склі

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Тріщина на вітровому склі — це не лише небезпечно, але й може коштувати водію 340 грн. Поліція має право виписати штраф за такий дефект.

Про це пише UA.Motors.

Експлуатація автомобіля в умовах поганих доріг часто призводить до появи дефектів, серед яких тріщини на вітровому склі є одними з найпоширеніших.

В Україні вимоги до стану транспортних засобів регламентуються національними стандартами та Правилами дорожнього руху.

З одного боку, ДСТУ 3649:2010 чітко встановлює, що на вітровому склі не допускаються тріщини або сколи у зоні роботи склоочисників.

З іншого боку, як зазначають юристи, ПДР не містять конкретних заборон щодо водіння з тріщинами, і таке пошкодження не класифікується як технічна несправність, яка забороняє експлуатацію автомобіля. Саме на цій юридичній колізії часто і будується захист водіїв.

Незважаючи на неоднозначність у ПДР, поліція при зупинці апелює саме до ДСТУ та кваліфікує тріщину в зоні «двірників» як технічну несправність.

Перше таке порушення, пов’язане з керуванням автомобілем із несправностями, забороненими до експлуатації, тягне за собою штраф у розмірі 340 грн (згідно з ч.1 ст.121 КУпАП).

Набагато серйозніші наслідки чекають на водія, якщо його зупинять із тим самим порушенням вдруге протягом року.

Повторне порушення (ч.4 ст.121 КУпАП) передбачає значно більший штраф — від 850 до 1700 грн. Крім того, ця стаття передбачає позбавлення права керування на 3-6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5-10 діб.

Окрім штрафів, за наявності підстав поліція має право тимчасово затримати транспортний засіб. Відповідно до ст. 265-2 КУпАП, авто можуть доставити на спеціальний майданчик для зберігання.

Таким чином, водіям важливо розуміти різницю між технічною несправністю, яка забороняє рух, та пошкодженням скла, щоб уникнути значних штрафів та ризику втрати прав.

