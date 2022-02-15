Недорогий електричний позашляховик Geely незабаром з’явиться на світовому ринку

Автомобіль має гарний дизайн та досить звичайні характеристики.

Дочірня компанія китайської Geely – Geometry, презентувала новий доступний електрокрос X Tiger.

Автомобіль отримає незвичний для компанії екстер’єр з досить яскравими акцентами, невеликі габарити та один електромотор потужністю 82 кінські сили. Про це повідомляє видання Autohome.

Кросовер отримав вузенькі денні ходові вогні, які поєднує LED смуга. Основні блок-фари, сховані в яскраві рамки помаранчевого або лаймового кольору. Також різнобарвні деталі можна знайти на різних частинах кузова. Ззаду з комфортом розмістились ліхтарі у вигляді бумерангу та невеличкий спойлер.

https://www.autohome.com.cn

Експерти впевнені, що новинка розділить свою платформу кросс-хетчбеком Geometry EX3, який практично такий самий за габаритами, як X Tiger. У довжину кросовер досягатиме 4006 міліметрів, завширшки – 1765 міліметрів, а у висоту – 1550 міліметрів.

Силову установку також підігнали під бюджетний сегмент. Автомобіль отримає єдиний невеличкий електромотор, який видає 82 кінські сили потужності, який зможе розігнати автомобіль усього до 102 кілометрів за годину. Отримувати енергію він буде від літій-залізо-фосфатного акумулятора, ємність якого поки що невідома.

За деякими даними, автомобіль може дебютувати у березні на Пекінському автосалоні. Але коли він з’явиться саме на нашому ринку, поки невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно першу партію нового флагманського кросовера Geely на базі Volvo розібрали за вісім хвилин.