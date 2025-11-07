Негайно зупиніться: один індикатор на панелі, який загрожує повною поломкою авто

Автомобіль

Під час тривалої їзди двигун сильно нагрівається. Для його захисту автомобіль має систему охолодження. Однак, якщо один із компонентів цієї системи виходить з ладу, двигун починає перегріватися.

Про це пише Express.

У цьому випадку на приладовій панелі загоряється попереджувальний індикатор — зазвичай це червоний термометр із хвилями під ним. У деяких авто це супроводжується звуковим сигналом. Ігнорувати цей сигнал не можна.

Що робити, якщо автомобіль перегрівається

Якщо ви побачили цей індикатор, слід якомога швидше зупинитися в безпечному місці. Експерти наголошують: навіть невелика відстань, проїдена з перегрітим двигуном, може призвести до його серйозного пошкодження.

Одним із поширених ризиків є пошкодження прокладки головки блоку циліндрів. За даними асоціації RAC, такий ремонт у середньому коштує близько 662 фунтів (понад 36 тисяч гривень). В інших випадках двигун може повністю вийти з ладу, і його заміна коштуватиме тисячі.

Фатальна помилка: чого не можна робити

Після того, як ви безпечно припаркувалися та увімкнули аварійну сигналізацію, рекомендується відкрити капот, щоб дати двигуну охолонути. Це займе щонайменше пів години.

Експерти категорично застерігають: ніколи не намагайтеся зняти кришку радіатора, поки двигун перегрітий. Охолоджувальна рідина може бути дуже гарячою, а через підвищений тиск вона може вирватися назовні та спричинити серйозні опіки.

Поширені причини перегріву

Система охолодження складається з багатьох компонентів, і будь-який із них може вийти з ладу. Найпоширенішими причинами є:

Нестача охолоджувальної рідини: Перевірте бачок — рівень має бути вищим за «мінімальну» лінію.

Несправний вентилятор: Часто причиною є електрична несправність, наприклад, перегорання запобіжника.

Несправний термостат: Цей компонент регулює потік рідини. Якщо він «заклинив», рідина не потрапляє до радіатора.

Несправний водяний насос: Він забезпечує циркуляцію рідини і може засмітитися або дати течу.

Витік у трубах: Труби, якими транспортується рідина, можуть мати тріщини.

Якщо ви виявили, що після доливання охолоджувальної рідини (на холодному двигуні) автомобіль все одно перегрівається, рекомендується звернутися до фахівця для діагностики.

