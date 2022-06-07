Немає що реалізовувати: у Росії продаж нових автомобілів обвалився на 83,5%

Немає що реалізовувати: у Росії продаж нових автомобілів обвалився на 83,5%

За підсумками травня 2022 року продаж нових легкових та легких комерційних автомобілів істотно зменшився.

У Росії за підсумками минулого місяця зафіксовано шестиразове зниження продажу автомобілів порівняно з травнем 2021-го – 24,3 тисячі проти 147 тис.

Про це повідомило видання "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

Продаж нових легкових та легких комерційних автомобілів у травні впав на 83,5%. Водночас минулого місяця йшлося про 32,7 тисячі проданих машин, а в березні про 55,1 тисячі екземплярів. Щодо перших п'яти місяців 2022 року, то тут продаж впав на 52% і склали 318 114 автомобілів .

Основна причина таких показників – нестача машин у дилерів. Адже у березні та квітні більшість автокомпаній призупинили ввезення автомобілів та їхній випуск на території Росії через санкції, які були накладені Євросоюзом, за повномасштабне вторгнення до України.

Втрати лідерів ринку в РФ у травні:

АвтоВАЗ – на 84%, до 6 тис. машин;

KIA - 81% (3,6 тис. машин);

Hyundai - 82% (2,9 тис. машин);

ГАЗ - 57% (1,9 тис. машин);

Renault - 86% (1,8 тис. машин);

УАЗ - 41% (1,3 тис. машин);

Geely - 55% (907 машин);

Haval - 72% (892 машини);

Skoda - 94% (805 машин);

Volkswagen - 94% (579 машин).

Бренди Toyota та Nissan залишили топ-10.

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