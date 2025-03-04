Неочікуваний штраф: чому водіям слід уважніше ставитися до рідин в авто

Водіям в Україні варто уважно ставитися до вибору гальмівної рідини, адже використання невідповідного матеріалу може вплинути на безпеку руху. Окрім цього, згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність, що може обернутися штрафом.

Про це пише Автотема.

За перше порушення водієві доведеться сплатити 680 грн. У разі повторного порушення штраф може зрости до 850–1700 грн, а систематичне ігнорування правил може призвести до тимчасового позбавлення права керування.

Фахівці наголошують, що застосування несертифікованих матеріалів може спричинити несправність гальм. Це не лише ризик аварії, а й можливі штрафи та великі витрати на ремонт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи.

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