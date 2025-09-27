Неочікуваний лідер: який електромобіль став №1 у рейтингу 2025 року

Kia EV3 / © Autogeek

Експерти склали перелік найкращих електромобілів 2025 року, протестувавши десятки сучасних моделей. Лідером рейтингу став компактний кросовер Kia EV3, який з’явився на ринку у 2024 році.

Про це повідомило видання Autocar.

Експерти відзначили, що Kia EV3 має великий запас ходу у своєму сегменті, зручну інформаційно-розважальну систему, просторий салон та місткий багажник. Саме ці характеристики зробили його фаворитом серед інших авто.

«Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним», — заявив дорожній тестер Autocar Ілля Верпрает.

До списку також увійшли ще дев’ять моделей, які, за оцінкою експертів, перевершують своїх конкурентів:

Hyundai Ioniq 5 N

Cupra Born

Renault 5 EV

Volkswagen ID.7

Porsche Taycan

Rolls-Royce Spectre

Tesla Model 3

BMW i7

Skoda Elroq

Фахівці наголошують, що сьогодні майже всі відомі автовиробники розвивають власні лінійки електромобілів, тому вибір для покупців стає дедалі складнішим.

