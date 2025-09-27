- Дата публікації
Неочікуваний лідер: який електромобіль став №1 у рейтингу 2025 року
У списку найкращих електромобілів 2025 року переміг несподіваний фаворит. Він перевершив відомих конкурентів із преміумсегмента.
Експерти склали перелік найкращих електромобілів 2025 року, протестувавши десятки сучасних моделей. Лідером рейтингу став компактний кросовер Kia EV3, який з’явився на ринку у 2024 році.
Про це повідомило видання Autocar.
Експерти відзначили, що Kia EV3 має великий запас ходу у своєму сегменті, зручну інформаційно-розважальну систему, просторий салон та місткий багажник. Саме ці характеристики зробили його фаворитом серед інших авто.
«Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним», — заявив дорожній тестер Autocar Ілля Верпрает.
До списку також увійшли ще дев’ять моделей, які, за оцінкою експертів, перевершують своїх конкурентів:
Hyundai Ioniq 5 N
Cupra Born
Renault 5 EV
Volkswagen ID.7
Porsche Taycan
Rolls-Royce Spectre
Tesla Model 3
BMW i7
Skoda Elroq
Фахівці наголошують, що сьогодні майже всі відомі автовиробники розвивають власні лінійки електромобілів, тому вибір для покупців стає дедалі складнішим.
