Неочікуваний штраф загрожує водіям авто: кого саме торкнеться

Водіям у Польщі загрожують штрафи Фото ілюстративне / © Pixabay

Реклама

Через здорожчання пального дедалі більше водіїв у Польщі намагаються купувати бензин або дизель «про запас». Однак не всі знають, що в країні діють чіткі правила перевезення та зберігання пального. За їх порушення передбачені значні штрафи.

Про це йдеться на inPoland .

Після загострення ситуації на Близькому Сході ціни на паливо зросли у багатьох країнах, у тому числі й у Польщі. Через це деякі автомобілісти почали перевозити додаткові каністри з бензином або дизелем. Під час перевірок на автозаправках контролюючі органи насамперед звертають увагу на тару, у якій транспортується пальне.

Реклама

Закон дозволяє перевозити паливо лише у спеціальних сертифікованих каністрах. Зазвичай такі ємності мають маркування UN, яке розташоване на боковій або нижній частині каністри.

При цьому встановлені чіткі обмеження:

одна каністра може вміщувати не більше 60 літрів пального;

загальний обсяг палива в автомобілі не повинен перевищувати 240 літрів.

Наприклад, перевозити бензин або дизель у великій бочці об’ємом 200 літрів заборонено. Також не можна наливати пальне у непризначену для цього тару — зокрема пластикові пляшки з-під води, омивача чи побутової хімії. Такі ємності можуть пошкоджуватися від контакту з пальним або накопичувати статичну електрику, що створює ризик займання чи навіть вибуху.

За перевезення пального у несертифікованій тарі водію загрожує штраф до 3000 злотих, а за перевищення дозволеної кількості — до 2000 злотих.

Реклама

Правила щодо зберігання пального

У Польщі також регулюється зберігання бензину та дизеля. Вимоги визначені нормами пожежної безпеки.

Обмеження залежать від місця зберігання:

у гаражі, який розташований у будинку або на терасі — до 60 літрів пального;

в окремому гаражі площею до 100 кв. м — до 200 літрів.

Водночас у квартирах, підвалах та на балконах зберігати пальне категорично заборонено.

За порушення правил зберігання передбачено штраф до 5000 злотих, а в окремих випадках можливі навіть суворіші санкції, включно з арештом. Влада попереджає, що зберігання бензину, наприклад у підвалі багатоквартирного будинку, становить серйозну небезпеку для всіх мешканців.

Реклама

Експерти радять водіям дотримуватися встановлених правил і використовувати лише спеціальні каністри, щоб уникнути штрафів та ризику пожежі.

Зазначимо, на тлі запровадження штрафів, від 3 березня, у Польщі набуває чинності черговий етап масштабної реформи ПДР. Тож санкції за зберігання бензину є черговим жорстким нововведенням.

Так, в Польщі вже є чинним покарання за швидкість поза містами, дозволу на керування авто для неповнолітніх та нових вікових обмежень для самокатів.

Польща: зміни для українців

Нагадаємо, Польща скасовує спецзакон для українців. Так, від 5 березня припинить дію спецзакон про допомогу громадянам України. Усі ключові механізми підтримки тепер будуть на загальній основі польських законів, а правила проживання та отримання виплат стануть суворішими.

Реклама

Також деякі українці втратять право на безкоштовну медицину в Польщі. Йдеться про громадян України зі статусом UKR. Відтепер більшість українців зможуть отримати первинну медичну допомогу, консультації профільних спеціалістів чи стаціонарне лікування лише за умови сплати регулярних внесків за медстрахування.