Неправильне використання "аварійки" каратиметься штрафом і позбавленням прав

Автомобільна культура в Україні має глибоке коріння, проте не всі традиції водіїв відповідають закону. Деякі звичні жести на дорозі, такі як подяка або вибачення за допомогою аварійної сигналізації, можуть призвести до серйозних наслідків. Експерти нагадують, що за неправильне використання "аварійки" можна отримати штраф або навіть втратити водійське посвідчення.

Про це пише Автотема.

Світлові сигнали – важлива частина комунікації між водіями. Багато хто використовує аварійну сигналізацію, щоб подякувати іншому водієві або вибачитися за помилку на дорозі. Проте Правила дорожнього руху забороняють це.

Згідно з пунктом 9.9 ПДР, аварійна сигналізація дозволена лише у випадках:

технічних несправностей транспортного засобу;

застрягання у складних умовах;

вимушеної зупинки через ДТП або інші надзвичайні ситуації;

засліплення водія фарами зустрічного транспорту;

вимоги поліції під час перевірки документів;

знаходження автомобіля на місці аварії.

За порушення цієї норми передбачено штраф у 425 гривень. Якщо неправильне використання аварійки створило аварійну ситуацію для інших учасників руху, штраф збільшується до 680 гривень, а також можливе позбавлення прав на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР

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