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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Неправильні фари на авто: який штраф передбачено для водіїв

Юристи попереджають автомобілістів, що поліція останнім часом посилила контроль за технічним станом автомобілів.

Авто

Авто / © Pixabay

В Україні багато автомобілістів прагнуть поліпшити комфорт від нічної поїздки, встановивши на свій транспортний засіб нестандартну оптику. Проте за такі рішення водіям можуть призначити штраф і навіть позбавити водійських прав.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

До прикладу, зараз дедалі частіше увагу патрульних привертають саме фари транспортного засобу. Ксенонові лампи одразу ж викликають підозри.

Які фари заборонені

Як зазначається, ксенон не заборонений, якщо йдеться про заводську оптику. Але якщо газорозрядні лампи встановлені в фари, не призначені для такого типу освітлення, то штрафу не уникнути. Все тому, що така модифікація створює надмірно яскравий світловий потік, який засліплює зустрічних водіїв і пішоходів, значно підвищуючи ризик дорожньо-транспортних пригод.

«Найчастіше така проблема характерна для покупців старих автомобілів, які часто навіть не підозрюють про наявність заборонених модифікацій, продовжуючи експлуатувати автомобіль з порушеннями до першої зупинки поліцією», — стверджують фахівці.

Скільки доведеться ми заплатити та які ще є ризики

Використання «неправильних» фар тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень згідно з ч.2 ст.122 КУпАП. Самовільне переобладнання автомобіля загрожує водієві стягненням у розмірі 340 гривень за ч.1 ст. 121.

«Важливо пам’ятати, що за повторного порушення водієві загрожує позбавлення водійських прав на строк до шести місяців», — наголошують у виданні.

Нагадаємо, мийки самообслуговування продовжують набирати популярність серед українських водіїв, особливо у великих містах. Їх цінують за доступність, швидкість та можливість самостійно мити авто у зручний час. Проте навіть у такій, здавалося б, простій справі виникають суперечки: що ж наносити спочатку — активну піну чи воду.

Як пояснив власник однієї з мереж автомийок, ефективність миття залежить від кількох факторів: ступеня забруднення, стану автомобіля та навіть погоди

Дата публікації
Кількість переглядів
397
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